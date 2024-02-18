https://ria.ru/20240218/obstrel-1928076954.html

В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов

В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов - РИА Новости, 18.02.2024

В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов

Мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, еще двое пострадали в Горловке в результате... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:25

2024-02-18T14:25

2024-02-18T14:25

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, еще двое пострадали в Горловке в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 февраля по состоянию на 14.00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по улице Орбиты, 67 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1968 года рождения", — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, двое мирных жителей в Горловке пострадали в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия