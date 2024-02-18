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В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928076954.html
В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов
В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов - РИА Новости, 18.02.2024
В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов
Мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, еще двое пострадали в Горловке в результате... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:25
2024-02-18T14:25
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, еще двое пострадали в Горловке в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 февраля по состоянию на 14.00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по улице Орбиты, 67 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1968 года рождения", — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, двое мирных жителей в Горловке пострадали в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В ДНР три мирных жителя пострадали при подрыве мины и суббоеприпасов

В ДНР три мирных жителя пострадали при детонации суббоеприпасов и подрыве мины

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Киевском районе Донецка, еще двое пострадали в Горловке в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 18 февраля по состоянию на 14.00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Киевский район): по улице Орбиты, 67 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1968 года рождения", — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
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По данным представительства, двое мирных жителей в Горловке пострадали в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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