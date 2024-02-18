https://ria.ru/20240218/obstrel-1928075980.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:20

2024-02-18T14:20

2024-02-18T14:22

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, в 03.50 (совпадает с мск) по Ворошиловскому району Донецка был выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...10.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...13:30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия