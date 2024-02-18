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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 18.02.2024 (обновлено: 14:22 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928075980.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.02.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:20
2024-02-18T14:22
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным представительства, в 03.50 (совпадает с мск) по Ворошиловскому району Донецка был выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...10.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...13:30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По данным представительства, в 03.50 (совпадает с мск) по Ворошиловскому району Донецка был выпущен один снаряд калибра 155 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...10.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров...13:30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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