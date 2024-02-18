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Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928066333.html
Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область
Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 18.02.2024
Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область
Украинские войска в течение дня нанесли 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:20
2024-02-18T13:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ провели еще 22 обстрела области", - сообщил источник. Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Новые Лагери, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Пролетарка, Саги, Днепряны, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. В субботу МО РФ сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1915964494.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ за сутки почти 40 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 39 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 39 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам области 17 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением темноты ВСУ провели еще 22 обстрела области", - сообщил источник.
Под огнем оказались 9 населенных пунктов: Алешки, Новые Лагери, Обрывка, Подлесное, Великая Лепетиха, Пролетарка, Саги, Днепряны, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
В субботу МО РФ сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих.
Автомобиль скорой помощи, попавший под обстрел со стороны ВСУ на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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