Рейтинг@Mail.ru
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 18.02.2024 (обновлено: 09:48 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928036783.html
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили - РИА Новости, 18.02.2024
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили
ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:29
2024-02-18T09:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928039360_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5beba2150e4cbe49ad2877e7a8497bf6.jpg
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в результате обстрела повреждения получили не менее 6 гражданских автомобилей, в многоэтажных домах нарушено остекление, жильцы и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. "Сегодня ночью войска Украины совершил очередной террористический акт, который был направлен против мирных жителей Донбасса, вот вы видите сейчас наблюдаете результаты ночного обстрела, около 4-х утра – по своей стандартной логике фашистские войска так поступали и эти. Ну вот пострадали, хорошо хоть обошлось без человеческих жертв, но тем не менее вы видите много автомобилей, которые сильно пострадали", - рассказал один из владельцев пострадавшего автомобиля.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка
Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка
2024-02-18T09:29
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928039360_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc9545dab892b8d5a5176181959190dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили

При ночном ударе ВСУ по Ворошиловскому району Донецка пострадали автомобили

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в результате обстрела повреждения получили не менее 6 гражданских автомобилей, в многоэтажных домах нарушено остекление, жильцы и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела.
"Сегодня ночью войска Украины совершил очередной террористический акт, который был направлен против мирных жителей Донбасса, вот вы видите сейчас наблюдаете результаты ночного обстрела, около 4-х утра – по своей стандартной логике фашистские войска так поступали и эти. Ну вот пострадали, хорошо хоть обошлось без человеческих жертв, но тем не менее вы видите много автомобилей, которые сильно пострадали", - рассказал один из владельцев пострадавшего автомобиля.
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Гагин заявил, что взятие Авдеевки позволит сократить обстрелы Донецка
Вчера, 23:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала