https://ria.ru/20240218/obstrel-1928036783.html

При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили

При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили - РИА Новости, 18.02.2024

При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили

ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:29

2024-02-18T09:29

2024-02-18T09:48

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в результате обстрела повреждения получили не менее 6 гражданских автомобилей, в многоэтажных домах нарушено остекление, жильцы и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. "Сегодня ночью войска Украины совершил очередной террористический акт, который был направлен против мирных жителей Донбасса, вот вы видите сейчас наблюдаете результаты ночного обстрела, около 4-х утра – по своей стандартной логике фашистские войска так поступали и эти. Ну вот пострадали, хорошо хоть обошлось без человеческих жертв, но тем не менее вы видите много автомобилей, которые сильно пострадали", - рассказал один из владельцев пострадавшего автомобиля.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html

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Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка 2024-02-18T09:29 true PT0M49S

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донецк, донецкая народная республика, происшествия