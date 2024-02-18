https://ria.ru/20240218/obstrel-1928036783.html
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили - РИА Новости, 18.02.2024
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили
ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:29
2024-02-18T09:29
2024-02-18T09:48
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ДОНЕЦК, 18 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли ночной удар по Ворошиловскому (центральному) району Донецка, повреждены гражданские автомобили, остекление жилых домов, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в результате обстрела повреждения получили не менее 6 гражданских автомобилей, в многоэтажных домах нарушено остекление, жильцы и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. "Сегодня ночью войска Украины совершил очередной террористический акт, который был направлен против мирных жителей Донбасса, вот вы видите сейчас наблюдаете результаты ночного обстрела, около 4-х утра – по своей стандартной логике фашистские войска так поступали и эти. Ну вот пострадали, хорошо хоть обошлось без человеческих жертв, но тем не менее вы видите много автомобилей, которые сильно пострадали", - рассказал один из владельцев пострадавшего автомобиля.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928009091.html
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Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка
Последствия ночного удара ВСУ по Ворошиловскому району Донецка
2024-02-18T09:29
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При ночном ударе ВСУ по Донецку пострадали автомобили
При ночном ударе ВСУ по Ворошиловскому району Донецка пострадали автомобили