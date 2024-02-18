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В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом - РИА Новости, 18.02.2024
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22:23 18.02.2024 (обновлено: 23:18 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/nato-1928128350.html
В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом
В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом - РИА Новости, 18.02.2024
В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом
Из НАТО следует исключать страны, у которых бюджет на оборону не соответствует двум процентам от размера ВВП, заявил американский сенатор-республиканец Линдси... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T22:23
2024-02-18T23:18
в мире
сша
линдси грэм
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Из НАТО следует исключать страны, у которых бюджет на оборону не соответствует двум процентам от размера ВВП, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News."Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают", — сообщил он.По мнению Грэма, расходы на оборону в два процента от объема национальной экономики необходимы для каждого участника Североатлантического альянса, но 19 из 31 члена блока не выполняют это условие.Он также поддержал желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников увеличения оборонных расходов."Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в два процента. Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО — плати два процента", — подчеркнул он.Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Так, в феврале на митинге сторонников в Южной Каролине он рассказал, что во время его президентского срока глава неназванной "большой страны" НАТО спросил, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не станет, потому что остальные участники альянса отчисляют недостаточно средств на оборону.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
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в мире, сша, линдси грэм, дональд трамп, нато
В мире, США, Линдси Грэм, Дональд Трамп, НАТО
В США призвали исключать из НАТО страны с недостаточным оборонным бюджетом

Сенатор Грэм призвал исключать из НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Из НАТО следует исключать страны, у которых бюджет на оборону не соответствует двум процентам от размера ВВП, заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News.
«
"Я хочу, чтобы была система, при которой если ты не платишь, то тебя выкидывают", — сообщил он.
По мнению Грэма, расходы на оборону в два процента от объема национальной экономики необходимы для каждого участника Североатлантического альянса, но 19 из 31 члена блока не выполняют это условие.
Он также поддержал желание экс-президента США Дональда Трампа добиться от союзников увеличения оборонных расходов.
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"Президент Трамп прав в том, что хочет от стран НАТО выполнения их обязательств в два процента. Нам нужно, чтобы это обязательство что-то значило… если ты в НАТО — плати два процента", — подчеркнул он.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Так, в феврале на митинге сторонников в Южной Каролине он рассказал, что во время его президентского срока глава неназванной "большой страны" НАТО спросил, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не станет, потому что остальные участники альянса отчисляют недостаточно средств на оборону.
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