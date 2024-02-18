https://ria.ru/20240218/nato-1928030016.html
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт - РИА Новости, 18.02.2024
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт
Несмотря на соглашения о безопасности, заключенные с Украиной, Германия и Франция не дадут ей стать членом НАТО, заявил китайской государственной газете Global... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T08:23
2024-02-18T08:23
2024-02-18T14:16
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ПЕКИН, 18 фев — РИА Новости. Несмотря на соглашения о безопасности, заключенные с Украиной, Германия и Франция не дадут ей стать членом НАТО, заявил китайской государственной газете Global Times военный эксперт Сун Чжунпин. По его словам, подписание этих документов Берлином и Парижем создает прецедент, который потенциально побудит другие страны Европы последовать их примеру и укрепить сотрудничество с Украиной. Но соглашения о безопасности не означают вступления Украины в НАТО, подчеркнул эксперт. "В долгосрочной перспективе эти страны (Франция и Германия. — Прим. ред.) также будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО", — сказал Сун Чжунпин.По мнению преподавателя базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэна, которое приводит газета, Европа по-прежнему будет поддерживать Украину, но масштабы помощи и скорость будут сокращаться. "Европа сталкивается с дилеммой в оказании помощи Украине: оказание помощи требует значительных финансовых обязательств, и внутри Европы существует значительная оппозиция, однако полное воздержание от предоставления помощи подорвет годы политической корректности", — считает ученый. Говоря о соглашениях по безопасности, он отметил, что они не имеют обязательной силы и не означают для Франции и Германии никакой ответственности. "Зеленский заручился поддержкой европейских держав, которой он желал, добившись выигрышной для всех ситуации с документом, который не имеет существенного содержания", — добавил Цуй Хэн.Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля побывал в Берлине и Париже, где подписал двусторонние соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности. В середине января аналогичный договор Киев заключил с Лондоном.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240216/drony-1927803695.html
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в мире, украина, германия, нато, франция
В мире, Украина, Германия, НАТО, Франция
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт
Эксперт Сун Чжунпин: Франция и Германия не дадут Украине стать членом НАТО