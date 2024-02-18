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Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание - РИА Новости, 18.02.2024
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17:51 18.02.2024 (обновлено: 20:33 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/napadenie-1928103087.html
Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание
Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание - РИА Новости, 18.02.2024
Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание
Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:51
2024-02-18T20:33
происшествия
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омская область
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ОМСК, 18 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Омской области."Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате. По подозреваемой: она перерезала себе яремные вены на шее. Их сшили, но состояние крайне тяжелое, возможен неблагоприятный прогноз", — рассказали агентству в пресс-службе. Следователи изъяли меддокументацию и ждут выписки женщины, чтобы назначить медэкспертизу. Ее проверят на вменяемость в момент совершения преступления, а также выяснят текущее состояние. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". За расследованием следит прокуратура.Преступление произошло на улице Дмитриева в Омске. В одной из квартир дома проживала семья: 57-летняя бабушка, 86-летняя прабабушка, семейная пара и их девятилетний сын. Ранним утром 16 февраля бабушка ударила внука молотком не менее трех раз, а затем с кухонным ножом напала на свою мать. Стон ребенка услышали завтракающие на кухне родители, а женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Всех пострадавших доставили в больницу.
https://ria.ru/20240218/napadenie-1928096360.html
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происшествия, россия, омская область, омск
Происшествия, Россия, Омская область, Омск
Омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание

СК: омский мальчик, которого молотком избила бабушка, пришел в сознание

© Прокуратура Омской областиЖенщина совершила покушение на жизнь внука и 87-летней матери в Кировском районе Омска
Женщина совершила покушение на жизнь внука и 87-летней матери в Кировском районе Омска
© Прокуратура Омской области
Женщина совершила покушение на жизнь внука и 87-летней матери в Кировском районе Омска
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ОМСК, 18 фев — РИА Новости. Девятилетний мальчик, которого молотком избила его бабушка, пришел в себя и готовится к переводу из реанимации в общую палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления СК по Омской области.
"Мальчик пришел в себя, кушает, его сегодня должны перевести в общую палату из реанимации. Вторая пострадавшая в нормальном состоянии, она с самого начала была в общей палате. По подозреваемой: она перерезала себе яремные вены на шее. Их сшили, но состояние крайне тяжелое, возможен неблагоприятный прогноз", — рассказали агентству в пресс-службе.
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Следователи изъяли меддокументацию и ждут выписки женщины, чтобы назначить медэкспертизу. Ее проверят на вменяемость в момент совершения преступления, а также выяснят текущее состояние. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии". За расследованием следит прокуратура.
Преступление произошло на улице Дмитриева в Омске. В одной из квартир дома проживала семья: 57-летняя бабушка, 86-летняя прабабушка, семейная пара и их девятилетний сын. Ранним утром 16 февраля бабушка ударила внука молотком не менее трех раз, а затем с кухонным ножом напала на свою мать. Стон ребенка услышали завтракающие на кухне родители, а женщина попыталась покончить жизнь самоубийством. Всех пострадавших доставили в больницу.
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