https://ria.ru/20240218/napadenie-1928096360.html

В Кисловодске завели дело на подростка, напавшего на сверстника с ножом

В Кисловодске завели дело на подростка, напавшего на сверстника с ножом - РИА Новости, 18.02.2024

В Кисловодске завели дело на подростка, напавшего на сверстника с ножом

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитанника детского дома, который на почве ревности напал с ножом на своего сверстника в Кисловодске,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:39

2024-02-18T16:39

2024-02-18T16:39

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кисловодск

россия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 18 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитанника детского дома, который на почве ревности напал с ножом на своего сверстника в Кисловодске, сообщает пресс-служба СУСК России по Ставропольскому краю. "В следственном отделе по городу Кисловодск СУСК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", – говорится в сообщении. По данным ведомства, вечером 17 февраля текущего года в Кисловодске между двумя подростками на почве ревности произошел конфликт. В ходе разбирательств "один из несовершеннолетних, воспитанник детского дома, нанес оппоненту один удар ножом в грудь". Потерпевший был доставлен в реанимационное отделение больницы. "Следователем СК России подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка действиям администрации и педагогов детского дома", – заключили в ведомстве. Мэр города Кисловодска Евгений Моисеев прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию с нападением, отметив, что в настоящий момент "медикам удалось стабилизировать состояние" пострадавшего, жизни подростка "ничего не угрожает".

https://ria.ru/20240218/napadenie-1928093844.html

https://ria.ru/20240213/napavshiy-1927161531.html

кисловодск

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происшествия, кисловодск, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)