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Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 18.02.2024
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T07:29
2024-02-18T07:29
2024-02-18T07:29
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. "От всей души еще раз вас поздравляю всех с получением государственных наград. Это гордость. Гордость страны - ваш личный вклад в защиту Отечества. Всем вам желаю крепкого здоровья, силы духа. Еще одна просьба: делитесь своим опытом со своими товарищами, которые приходят так же защищать Родину. Передавайте свой опыт, чтобы они могли не только с честью выполнять свой долг, но и беречь себя. Потому что нам нужно живыми вернуться", - обратился к награжденным военнослужащим представитель Генерального штаба ВС РФ. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, военнослужащим подразделения БАРС группировки войск "Днепр" были вручены ордена "Мужества", ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За отвагу" и другие государственные награды.
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владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
Бойцам отряда БАРС в Херсонской области вручили госнаграды