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Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/nagrazhdenie-1928027250.html
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 18.02.2024
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T07:29
2024-02-18T07:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. "От всей души еще раз вас поздравляю всех с получением государственных наград. Это гордость. Гордость страны - ваш личный вклад в защиту Отечества. Всем вам желаю крепкого здоровья, силы духа. Еще одна просьба: делитесь своим опытом со своими товарищами, которые приходят так же защищать Родину. Передавайте свой опыт, чтобы они могли не только с честью выполнять свой долг, но и беречь себя. Потому что нам нужно живыми вернуться", - обратился к награжденным военнослужащим представитель Генерального штаба ВС РФ. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, военнослужащим подразделения БАРС группировки войск "Днепр" были вручены ордена "Мужества", ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За отвагу" и другие государственные награды.
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владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды

Бойцам отряда БАРС в Херсонской области вручили госнаграды

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение
Награждение - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Награждение. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости.
"От всей души еще раз вас поздравляю всех с получением государственных наград. Это гордость. Гордость страны - ваш личный вклад в защиту Отечества. Всем вам желаю крепкого здоровья, силы духа. Еще одна просьба: делитесь своим опытом со своими товарищами, которые приходят так же защищать Родину. Передавайте свой опыт, чтобы они могли не только с честью выполнять свой долг, но и беречь себя. Потому что нам нужно живыми вернуться", - обратился к награжденным военнослужащим представитель Генерального штаба ВС РФ.
Российский боец на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке
Вчера, 17:19
В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, военнослужащим подразделения БАРС группировки войск "Днепр" были вручены ордена "Мужества", ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За отвагу" и другие государственные награды.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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