https://ria.ru/20240218/nagrazhdenie-1928027250.html

Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды

Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды - РИА Новости, 18.02.2024

Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды

В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T07:29

2024-02-18T07:29

2024-02-18T07:29

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 фев - РИА Новости. В Херсонской области прошло награждение бойцов отряда БАРС государственными боевыми наградами, сообщает корреспондент РИА Новости. "От всей души еще раз вас поздравляю всех с получением государственных наград. Это гордость. Гордость страны - ваш личный вклад в защиту Отечества. Всем вам желаю крепкого здоровья, силы духа. Еще одна просьба: делитесь своим опытом со своими товарищами, которые приходят так же защищать Родину. Передавайте свой опыт, чтобы они могли не только с честью выполнять свой долг, но и беречь себя. Потому что нам нужно живыми вернуться", - обратился к награжденным военнослужащим представитель Генерального штаба ВС РФ. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, военнослужащим подразделения БАРС группировки войск "Днепр" были вручены ордена "Мужества", ордена "За заслуги перед отечеством", медали "За отвагу" и другие государственные награды.

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владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, россия