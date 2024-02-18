https://ria.ru/20240218/moskva-1928046533.html

В Москве обновился рекорд по высоте сугробов

В Москве обновился рекорд по высоте сугробов - РИА Новости, 18.02.2024

В Москве обновился рекорд по высоте сугробов

После ночных снегопадов сугробы в Москве выросли на 5 сантиметров, их высота составила 67 сантиметров, это новый рекорд для этой даты, сообщил ведущий... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:48

2024-02-18T10:48

2024-02-18T11:03

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. После ночных снегопадов сугробы в Москве выросли на 5 сантиметров, их высота составила 67 сантиметров, это новый рекорд для этой даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Синоптик рассказал, что после обильных ночных снегопадов в Москве сугробы за последние за сутки выросли на 5 сантиметров. "Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге – 61 сантиметр, в Тушино - 73 сантиметра. Рекорд для 18 февраля по снегу держался с 1966 года, когда в Москве было 65 сантиметров, а сегодня он пал и новое достижение сугробов превышает прежнее на 2 сантиметра", - уточнил синоптик. По его словам, в течение дня высота сугробов в столице может увеличиться на 1-2 сантиметра.Тишковец добавил, что Москва досрочно выполнила месячную норму по осадкам."На ВДНХ количество выпавших за текущий месяц осадков составило 44,8 миллиметра, норма февраля - 44 миллиметра. На остальных станциях города норма перевыполнена на 20-25%", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240216/zima-1927701235.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода