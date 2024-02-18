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Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз - РИА Новости, 18.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
16:11 18.02.2024 (обновлено: 18:47 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/molodozheny-1928093172.html
Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз
Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз - РИА Новости, 18.02.2024
Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз
Министр просвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия" поздравил молодоженов из Ханты-Мансийского автономного округа — учительницу и спасателя, передает РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:11
2024-02-18T18:47
выставка-форум "россия"
общество
сергей кравцов
выставка-форум "россия"
москва
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия" поздравил молодоженов из Ханты-Мансийского автономного округа — учительницу и спасателя, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом на Международной выставке &quot;Россия&quot;. Вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, — это очень важный союз&quot;, — сказал он.Глава Минпросвещения вручил молодоженам свидетельство о заключении брака и сертификат на круиз по России. Молодоженов также поздравили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов. Министр пожелал молодой семье долгих и счастливых лет, терпения, "и мальчиков, и девочек — ну это как получится" и "не откладывать".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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общество, сергей кравцов, выставка-форум "россия", москва, ханты-мансийский автономный округ
Выставка-форум "Россия", Общество, Сергей Кравцов, Выставка-форум "Россия", Москва, Ханты-Мансийский автономный округ
Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз

Кравцов на выставке "Россия" вручил паре из Югры сертификат на круиз по стране

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественная регистрация брака педагога и сотрудника МЧС России из Ханты-Мансийского автономного округа Югры
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия" поздравил молодоженов из Ханты-Мансийского автономного округа — учительницу и спасателя, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом на Международной выставке "Россия". Вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, — это очень важный союз", — сказал он.

Глава Минпросвещения вручил молодоженам свидетельство о заключении брака и сертификат на круиз по России. Молодоженов также поздравили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.
Министр пожелал молодой семье долгих и счастливых лет, терпения, "и мальчиков, и девочек — ну это как получится" и "не откладывать".
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Самые красивые и яркие свадьбы: как выглядят невесты разных народов России
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

Свадьба в традициях донских казаков в День региона - Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

Свадебная церемония по ингушским традициям. Лирический танец Встреча у родника в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца Ингушетия в День Региона - Республики Ингушетии на Международной выставке-форуме Россия

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 15
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

Стилизованная чукотская свадьба с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов чукчей на Международной выставке-форуме Россия

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

Традиционная осетинская свадьба в День региона - Республики Северной Осетии - Алании на Международной выставке-форуме Россия

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

Тюкалинская свадьба на Международной выставке-форуме Россия

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

Александр Худи и Илона Окотэтто проводят свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа в День региона на Международной выставке-форуме Россия

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

Обряд бракосочетания Олега Лазарева и Марии Старковой в народных традициях Курской губернии на Международной выставке-форуме Россия

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

Свадебная церемония по тульским традициям на Международной выставке-форуме Россия

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

Свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций на Международной выставке-форуме Россия

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

Свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала Якутия 24 Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой на Международной выставке-форуме Россия

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на Международной выставке-форуме Россия

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 15
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

Наталия и Виктор Кульневы проводят свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Региона - Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

Александр Токарев и Юлия Сидорович проводят свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур Забайкальские узоры и фольклорного ансамбля Берегиня села Красный Чикой на Международной выставке-форуме Россия

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

Свадьба в традициях Кировской области в День Региона - Кировской области на Международной выставке-форуме Россия

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15

Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 15

Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 15

Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 15

Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 15

Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
6 из 15

Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 15

На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 15

Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 15

Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
14 из 15

Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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