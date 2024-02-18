Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз

Кравцов на выставке "Россия" вручил паре из Югры сертификат на круиз по стране
"Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом на Международной выставке "Россия". Вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, — это очень важный союз", — сказал он.
Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.
Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.
Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".
Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".
На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.
На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.
Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.
Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.
Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".
Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".
Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.
Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.
Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.
Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.
Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.
Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.
Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.
Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.
На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.
На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.
На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.
На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.
Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.
Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.
Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.
Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.
Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.
Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.
Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.
Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.
Свадьба в традициях донских казаков прошла на выставке в День Волгоградской области. На самом деле это многодневный обряд со смотринами, сватами, посиделками, караваем и широкими гуляньями. Песни и танцы обязательны.
Во время свадебной церемонии по ингушским традициям гостям показали лирический танец "Встреча у родника" в исполнении солистов Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия".
На свадьбе по традициям Тувы один из главных обрядов — дугдээр. "Девичью косу невесты расплетают и разделяют ее на две, а после скрепляют их специальным украшением, — рассказывают на сайте выставки-форума "Россия". — Это символизирует соединение судеб детей двух разных семей. После этого для невесты собирают приданое, она уходит в дом жениха со своей семьей". Еще один обряд — чырыктажыр, или "поцелуй украдкой". Невеста держит во рту кусочек мяса, а жених должен откусить от него часть.
Чукотский автономный округ показал целое представление: стилизованную свадьбу с элементами национальных традиций, обычаев и обрядов.
Традиционная осетинская свадьба прошла в День Республики Северная Осетия — Алания. Рассказывают, что женятся в регионе масштабно, застолье большое: национальные блюда, напитки и, конечно, осетинские пироги. Свадьбе предшествует сватовство и "тайный визит жениха".
Как рассказали на выставке-форуме "Россия", еще в 1903 году в ежегоднике Тобольского губернского музея был опубликован очерк "Общий тип деревенской свадьбы Тюкалинского уезда", содержащий подробное описание свадебного обряда сибирских крестьян с текстами песен. "Тюкалинская свадьба" на ВДНХ прошла под исполнение свадебных обрядовых песен, записанных в фольклорных экспедициях от русских старожилов Омской области — жителей бывшего Тюкалинского уезда.
Молодожены Александр Худи и Илона Окотэтто провели свадебную церемонию по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа. Посетители смогли увидеть, как девушку готовят к бракосочетанию: обряд выкупа невесты, наставления шамана. Есть интересный обычай: вместо букета невеста кидает подругам национальный головной убор.
Обряд бракосочетания молодоженов Олега Лазарева и Марии Старковой прошел в народных традициях Курской губернии. "Мы мечтали и планировали пожениться как-то оригинально. Наш директор предприятия предложил такую свадьбу. Честно скажу: мы долго репетировали и волновались. У нас получилось", — цитируют на сайте выставки Олега Лазарева.
Жители Тульской области Павел Мартынов и Анастасия Зайцева тоже сыграли свадьбу на выставке "Россия". Традиционный обряд — это плетение птицы счастья, шуточный торг сватов, забивание гвоздя в дерево как символ очищения от всего плохого, ритуальное связывание рук жениха и невесты полотенцем, а также первый поцелуй молодых. Еще туляки на свадьбу наряжают елку, в чем смогли принять участие и гости.
На якутской свадьбе гостям показали обряд одевания невесты, основанный на традициях XIX века.
На выставке-форуме "Россия" прошла свадебная церемония с элементами национальных якутских традиций режиссера телеканала "Якутия 24" Владислава Федорова и актрисы театра и кино Жанны Ксенофонтовой.
Удмуртский свадебный обряд исполнили артисты театра фольклорной песни и танца "Айкай". Представление включало все этапы: приезд поезжан со стороны жениха, представление распорядителя свадьбы, выкуп невесты, обряд одевания, отъезд молодых, а также песни, танцы и игровой фольклор.
Наталия и Виктор Кульневы провели свадебную церемонию в традициях терских казаков в День Ставропольского края. Гостям показали сватовство, выкуп невесты, родительское благословение. Жених должен был узнать суженую, лицо которой закрыли кружевом, в зеркале. Свадебным танцем стала терская лезгинка.
Александр Токарев и Юлия Сидорович провели свадебную церемонию в традициях семейских (старообрядцев Забайкалья) и гуранов (забайкальских казаков) при участии артистов Государственного музыкального театра национальных культур "Забайкальские узоры" и фольклорного ансамбля "Берегиня" села Красный Чикой.
Свадьба в традициях Кировской области — это целое представление с обрядовыми песнями. Ими сопровождается все: рукобитье, девичник, встреча жениха, сам обряд.