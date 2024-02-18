https://ria.ru/20240218/molodozheny-1928093172.html

Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз

Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз - РИА Новости, 18.02.2024

Кравцов на выставке "Россия" вручил молодоженам из Югры сертификат на круиз

Министр просвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия" поздравил молодоженов из Ханты-Мансийского автономного округа — учительницу и спасателя, передает РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:11

2024-02-18T16:11

2024-02-18T18:47

выставка-форум "россия"

общество

сергей кравцов

выставка-форум "россия"

москва

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928092736_0:211:3036:1920_1920x0_80_0_0_7b27e060a6804a28151f623bc0258eb8.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов на выставке-форуме "Россия" поздравил молодоженов из Ханты-Мансийского автономного округа — учительницу и спасателя, передает корреспондент РИА Новости. "Это очень важное, замечательное событие. Год семьи объявлен нашим президентом на Международной выставке "Россия". Вы как учительница, вы как сотрудник МЧС, спасатель, — это очень важный союз", — сказал он.Глава Минпросвещения вручил молодоженам свидетельство о заключении брака и сертификат на круиз по России. Молодоженов также поздравили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Шумакова и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов. Министр пожелал молодой семье долгих и счастливых лет, терпения, "и мальчиков, и девочек — ну это как получится" и "не откладывать".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.

москва

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей кравцов, выставка-форум "россия", москва, ханты-мансийский автономный округ