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Самые красивые и яркие свадьбы: как выглядят невесты разных народов России

Самые красивые и яркие свадьбы: как выглядят невесты разных народов России - РИА Новости, 14.02.2024

Самые красивые и яркие свадьбы: как выглядят невесты разных народов России

В России проживает более 190 национальностей, у всех разные обычаи и костюмы. В последнее время в стране стали популярны свадьбы в традиционном стиле. Так, на... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T16:13

2024-02-14T16:13

2024-02-14T17:03

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России проживает более 190 национальностей, у всех разные обычаи и костюмы. В последнее время в стране стали популярны свадьбы в традиционном стиле. Так, на выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, это явление частое. О красивых невестах и статных женихах — в фотоленте РИА Новости.

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