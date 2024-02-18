https://ria.ru/20240218/moldavia-1928117228.html
В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам
В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам - РИА Новости, 18.02.2024
В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам
Администрациям населенных пунктов Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T20:06
2024-02-18T20:06
2024-02-18T20:06
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КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. Администрациям населенных пунктов Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта, заявил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. "На минувшей неделе получил несколько сигналов от глав населенных пунктов нашей страны. В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта", — написал в своем Петрович, отметив, что речь не только о братских могилах, но и о памятниках павшим землякам. По его словам, при этом распределяющих еврогранты не смущает, что люди, увековеченные на этих памятниках, за эту самую Европу и погибли, навсегда оставшись в полях Польши, Венгрии, Австрии, Германии. "Эту дикость озвучивают неофициально, приучая людей к мысли о бессмысленности сохранения памятников советским воинам на молдавской земле", — подчеркнул Петрович. Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
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в мире, молдавия, европа, польша
В мире, Молдавия, Европа, Польша
В Молдавии еврогранты запретили тратить на памятники советским воинам
В Молдавии еврогранты запретили тратить на ремонт памятников советским воинам
КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости.
Администрациям населенных пунктов Молдавии негласно запрещают включать восстановление памятников советским воинам в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта, заявил глава
национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович.
"На минувшей неделе получил несколько сигналов от глав населенных пунктов нашей страны. В заявках на гранты для благоустройства территории они указали и восстановление памятников советским воинам. Монументы эти, как правило, возведены в сельских парках и на центральных площадях. Распределители европейской гуманитарки строго-настрого запретили включать такие объекты в проекты финансирования, грозя отказать в выделении гранта", — написал в своем Петрович, отметив, что речь не только о братских могилах, но и о памятниках павшим землякам.
По его словам, при этом распределяющих еврогранты не смущает, что люди, увековеченные на этих памятниках, за эту самую Европу
и погибли, навсегда оставшись в полях Польши
, Венгрии
, Австрии
, Германии
.
"Эту дикость озвучивают неофициально, приучая людей к мысли о бессмысленности сохранения памятников советским воинам на молдавской земле", — подчеркнул Петрович.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
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