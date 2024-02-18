https://ria.ru/20240218/medvedev-1928050290.html
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине - РИА Новости, 18.02.2024
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:22
2024-02-18T11:22
2024-02-18T15:10
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. "Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикошон получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро", — говорится в посте. На картинке изображена свинья в расцветке украинского флага и галльский петух — символ Франции. При этом свинья прижимает петуха к столу, на котором лежат бумажки с надписью "Гарантии".Накануне Медведев назвал подписание аналогичного соглашения Украины и Германии новым альянсом нацистов с бандеровцами.Как заявил Макрон, договоренности между Парижем и Киевом будут действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Они также предусматривают дальнейшую военную помощь киевскому режиму, обучение украинских солдат и совместное производство оружия.
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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Дмитрий Медведев
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине
Медведев отреагировал на договор между Францией и Украиной картинкой в соцсети X
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X
прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.
"Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикошон получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро", — говорится в посте.
На картинке изображена свинья в расцветке украинского флага и галльский петух — символ Франции. При этом свинья прижимает петуха к столу, на котором лежат бумажки с надписью "Гарантии".
Накануне Медведев назвал подписание аналогичного соглашения Украины и Германии новым альянсом нацистов с бандеровцами.
Как заявил Макрон, договоренности между Парижем и Киевом будут действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Они также предусматривают дальнейшую военную помощь киевскому режиму, обучение украинских солдат и совместное производство оружия.
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