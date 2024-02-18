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Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине - РИА Новости, 18.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 18.02.2024 (обновлено: 15:10 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/medvedev-1928050290.html
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине - РИА Новости, 18.02.2024
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:22
2024-02-18T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. "Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикошон получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро", — говорится в посте. На картинке изображена свинья в расцветке украинского флага и галльский петух — символ Франции. При этом свинья прижимает петуха к столу, на котором лежат бумажки с надписью "Гарантии".Накануне Медведев назвал подписание аналогичного соглашения Украины и Германии новым альянсом нацистов с бандеровцами.Как заявил Макрон, договоренности между Парижем и Киевом будут действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Они также предусматривают дальнейшую военную помощь киевскому режиму, обучение украинских солдат и совместное производство оружия.
https://ria.ru/20240218/mask-1928046710.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Дмитрий Медведев
Медведев одной картинкой отреагировал на новости по Украине

Медведев отреагировал на договор между Францией и Украиной картинкой в соцсети X

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев картинкой в соцсети X прокомментировал подписание соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной.
"Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикошон получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро", — говорится в посте.
© @MedvedevRussiaE/XИллюстрация, опубликованная в аккаунте Дмитрия Медведева в соцсети X под постом о соглашении между Францией и Украиной
Иллюстрация, опубликованная в аккаунте социальной сети X Дмитрия Медведева, под сообщением относительно соглашения между Францией и Украиной
© @MedvedevRussiaE/X
Иллюстрация, опубликованная в аккаунте Дмитрия Медведева в соцсети X под постом о соглашении между Францией и Украиной
На картинке изображена свинья в расцветке украинского флага и галльский петух — символ Франции. При этом свинья прижимает петуха к столу, на котором лежат бумажки с надписью "Гарантии".
Накануне Медведев назвал подписание аналогичного соглашения Украины и Германии новым альянсом нацистов с бандеровцами.
Как заявил Макрон, договоренности между Парижем и Киевом будут действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Они также предусматривают дальнейшую военную помощь киевскому режиму, обучение украинских солдат и совместное производство оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияДмитрий Медведев
 
 
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