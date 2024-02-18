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Маск прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 18.02.2024 (обновлено: 13:18 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/mask-1928046710.html
Маск прокомментировал взятие Авдеевки
Маск прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
Маск прокомментировал взятие Авдеевки
Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя пост о... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:51
2024-02-18T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
илон маск
россия
украина
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя пост о взятии Авдеевки российскими войсками. "Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — считает он.Так бизнесмен отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают."Так что это не патовая ситуация. Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив", — написал Сакс.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928036646.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html
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в мире, авдеевка, илон маск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Илон Маск, Россия, Украина
Маск прокомментировал взятие Авдеевки

Маск о взятии Авдеевки: чем дольше идет украинский кризис, тем лучше для России

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя пост о взятии Авдеевки российскими войсками.
"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — считает он.
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В США сделали неожиданное заявление после потери Авдеевки
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Так бизнесмен отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают.
"Так что это не патовая ситуация. Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив", — написал Сакс.

Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаИлон МаскРоссияУкраина
 
 
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