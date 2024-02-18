https://ria.ru/20240218/mask-1928046710.html

Маск прокомментировал взятие Авдеевки

Маск прокомментировал взятие Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

Маск прокомментировал взятие Авдеевки

Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя пост о... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:51

2024-02-18T10:51

2024-02-18T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

илон маск

россия

украина

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва будет и дальше получать преимущество, пока длится конфликт на Украине, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X, комментируя пост о взятии Авдеевки российскими войсками. "Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — считает он.Так бизнесмен отреагировал на сообщение миллиардера Дэвида Сакса, который отметил, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке, а российские силы наступают."Так что это не патовая ситуация. Это часто употребляемое слово скоро выветрится из памяти, и появится новый нарратив", — написал Сакс.Накануне вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Путин поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928036646.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

авдеевка

россия

украина

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в мире, авдеевка, илон маск, россия, украина