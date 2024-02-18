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Илон Маск согласился с тем, что на Западе врут об Украине

Илон Маск согласился с тем, что на Западе врут об Украине - РИА Новости, 18.02.2024

Илон Маск согласился с тем, что на Западе врут об Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети X с мнением о том, что в США лгут о положении Украины в конфликте, а также с тем, что политика США... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T05:26

2024-02-18T05:26

2024-02-18T05:29

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети X с мнением о том, что в США лгут о положении Украины в конфликте, а также с тем, что политика США "является верхом безумия". Маск оставил комментарий к сообщению миллиардера Дэвида Сакса. "Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она истощает его. Нам говорят, что самая большая проблема Украины — это нехватка средств со стороны американского конгресса, тогда как на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов – проблема, на решение которой потребуются годы. Нам говорят, что Россия несет большие потери, тогда как на самом деле Украине не хватает солдат — еще одна проблема, которую не могут решить деньги", — написал Сакс на своей странице в соцсети Х. По его словам, американцам говорят, что мировое сообщество поддерживает США, "хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика США является верхом безумия". "Нам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, в то время как на самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулирования (конфликта) путем переговоров. Нам говорят, что если Украина продолжит сражаться, она улучшит свою позицию на переговорах, хотя на самом деле условия станут намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты", — добавил Сакс. "Точно", — прокомментировал Маск сообщение Сакса в соцсети Х. Ранее Маск заявлял, что выделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине.

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в мире, украина, сша, илон маск, нато