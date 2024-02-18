https://ria.ru/20240218/led-1928031934.html

В Хабаровском крае рыбаки провалились под лед в автомобиле

В Хабаровском крае рыбаки провалились под лед в автомобиле - РИА Новости, 18.02.2024

В Хабаровском крае рыбаки провалились под лед в автомобиле

Два рыбака ушли под лед на автомобиле в Хабаровском крае, тело одного нашли, поиски прекращены, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:29

2024-02-18T10:29

2024-02-18T10:40

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский район

нанайский район

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ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Два рыбака ушли под лед на автомобиле в Хабаровском крае, тело одного нашли, поиски прекращены, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале.В минувшую пятницу в протоке Хохлатская в Хабаровском районе автомобиль, предположительно, с двумя рыбаками, провалился под лед. По данным спасателей, один из мужчин сообщил родственникам по телефону, что они возвращаются домой, после этого связь с ними пропала. Так как их точное местонахождение было неизвестно, были обследованы места в районе проток Пчелиной и Хохлатской. "На протяжении двух дней спасатели поисково-спасательного отряда (село Ракитное) проводили поиски автомобиля с рыбаками <...> Всего осмотрено порядка 50 квадратных километров местности. Место провала автомобиля удалось обнаружить на следующий день в районе песчаного карьера. Транспортное средство полностью ушло под воду. В результате обследования автомобиля тело одно из рыбаков обнаружено внутри салона", - сообщает МЧС края. Отмечается, что в месте провала глубина достигает порядка 4 метров. Поэтому для осмотра под водой были привлечены водолазы. Спасатели обследовали салон машины внутри и дно возле него по периметру на расстоянии 100 метров. Второго рыбака там не оказалось. Поисковые работы завершены, сообщает краевой главк МЧС, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Прокуратура Хабаровского района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами. Спасатели сообщили также, что одновременно с поисковыми работами рядом автолюбители спасали свою машину, также провалившуюся под лед. Кроме того, мимо не переставали проезжать другие транспортные средства. Между тем, из-за потепления в Хабаровском крае стали закрываться официальные ледовые переправы через водоемы. Так, первыми прекратили действовать две технологические переправы в Нанайском районе. Они проходили в районе населенного пункта Синда на протоках Синдинской и Оридон. Всего в регионе осталось действующих 29 ледовых переправ: в Амурском районе (1), в Аяно-Майском (3), Верхнебуреинском (1), в Хабаровске (1), Охотском районе (4), Николаевском (3), Хабаровском (2), районе имени Полины Осипенко (5), районе имени Лазо (3), Ульчском (5) и в Комсомольском районе (1).

https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html

https://ria.ru/20240211/vnedorozhniki-1926656178.html

хабаровский край

хабаровский район

нанайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский район, нанайский район