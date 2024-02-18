https://ria.ru/20240218/krym-1928033089.html

Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма

Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма - РИА Новости, 18.02.2024

Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма

Убийство на майдане в Киеве в феврале 2014 года крымских правоохранителей и прощание с ними в Симферополе стало переломным моментом в судьбе полуострова, заявил РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:00

2024-02-18T09:00

2024-02-18T09:50

симферополь

украина

киев

сергей аксенов (политик)

евросоюз

верховная рада украины

евромайдан

"евромайдан" в киеве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Убийство на майдане в Киеве в феврале 2014 года крымских правоохранителей и прощание с ними в Симферополе стало переломным моментом в судьбе полуострова, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. Старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин, бойцы "Беркута" и внутренних войск погибли на киевском майдане 18 февраля 2014 года. Спустя четыре дня прощание с ними прошло в центре Симферополя при большом стечении народа. "22 февраля 2014 года в Симферополе проходила церемония прощания с погибшими. Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент. Крымчане окончательно убедились, что власти и закона на Украине нет, да и самой страны уже нет. И что защитить свою землю и свои семьи от войны и большой крови можем только мы сами и только вместе с Россией", - напомнил Аксенов о событиях десятилетней давности.Глава Крыма добавил, что кровь погибших, честно и мужественно защищавших закон и конституционный порядок, - на совести "майданных вождей и трусливой, продажной украинской власти" и "так называемых активистов майдана, а фактически членов нациствующих банд и провокаторов". "Вечная память бойцам, до конца исполнившим свой долг", - написал Аксенов. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997843.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, украина, киев, сергей аксенов (политик), евросоюз, верховная рада украины, евромайдан, "евромайдан" в киеве, общество