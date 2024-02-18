https://ria.ru/20240218/krossovki-1928108366.html

Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили

Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили - РИА Новости, 18.02.2024

Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили

Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:02

2024-02-18T19:02

2024-02-18T19:02

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. Кроссовки Never Surrender (никогда не сдавайся) были выпущены в ограниченном количестве. На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США. На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви. Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары. На сайте также можно приобрести духи и другие модели кроссовок.

https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп