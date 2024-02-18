https://ria.ru/20240218/krossovki-1928108366.html
Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили
Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили - РИА Новости, 18.02.2024
Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили
Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:02
2024-02-18T19:02
2024-02-18T19:02
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний. Кроссовки Never Surrender (никогда не сдавайся) были выпущены в ограниченном количестве. На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США. На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви. Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары. На сайте также можно приобрести духи и другие модели кроссовок.
https://ria.ru/20230825/tramp-1892128002.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок раскупили
Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок по $399 раскупили
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний.
Кроссовки Never Surrender (никогда не сдавайся) были выпущены в ограниченном количестве. На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США.
На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви.
Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары.
На сайте также можно приобрести духи и другие модели кроссовок.
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