https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html

В Новой Москве спасли кота, жалобно мяукавшего в квартире неделю

В Новой Москве спасли кота, жалобно мяукавшего в квартире неделю - РИА Новости, 18.02.2024

В Новой Москве спасли кота, жалобно мяукавшего в квартире неделю

В одном из жилых комплексов в Новой Москве спасатели вызволили кота, который целую неделю жалобно кричал в квартире, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:15

2024-02-18T15:15

2024-02-18T18:44

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В одном из жилых комплексов в Новой Москве спасатели вызволили кота, который целую неделю жалобно кричал в квартире, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов."Спасли кота", — сказал собеседник агентства. По информации Telegram-каналов, жители ЖК "Южный квартал" в Щербинке уже несколько дней слышали жалобные кошачьи крики. Они пытались найти хозяина, обращались в МЧС и полицию, но результата не было. В итоге, как передает Telegram-канал SHOT, спасатели вскрыли дверь, при этом присутствовали зоозащитники. Кота по кличке Барон осмотрели ветеринары. Вскоре выяснилось, что хозяин кота, глухонемой мужчина, попал в больницу и попросил знакомого присмотреть за Бароном. Но в последние три дня к нему никто не приходил.В ближайшее время хозяин должен вернуться домой и забрать кота у волонтеров.

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происшествия, новая москва, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)