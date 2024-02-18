США начали разрабатывать план ответа на российскую "угрозу" в космосе
Конгрессмен Тернер: США разрабатывать план ответа на "угрозу" РФ в космосе
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности США начал разрабатывать план ответа на якобы имеющуюся угрозу со стороны России в космосе, заявил глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News.
"Мы встретились с (советником США по национальной безопасности - ред.) Джейком Салливаном и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это", - сообщил конгрессмен.
Вместе с тем, Тернер не смог подтвердить или опровергнуть распространяемые в американских США сообщения о том, что новая угроза является ядерной, сославшись на секретность данной информации.
Ранее ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.