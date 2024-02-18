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Историк космонавтики заявил, что Кикиной могут не дать звание Героя России - РИА Новости, 18.02.2024
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03:06 18.02.2024 (обновлено: 03:12 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/kosmonavty-1928020489.html
Историк космонавтики заявил, что Кикиной могут не дать звание Героя России
Историк космонавтики заявил, что Кикиной могут не дать звание Героя России - РИА Новости, 18.02.2024
Историк космонавтики заявил, что Кикиной могут не дать звание Героя России
Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T03:06
2024-02-18T03:12
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России, заявил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. Ранее звание Героя России было присвоено космонавтам Денису Матвееву и Сергею Корсакову, которые впервые отправились в космос в составе экспедиции МКС-67 в 2022 году. Пока не удостоены наград за свой первый полет россияне Анна Кикина (приземлилась 12 марта 2023-го) и Андрей Федяев (приземлился 4 сентября 2023 года). Их доставил на МКС и вернул на Землю американский корабль Crew Dragon по совместной с США программе перекрестных полетов. "Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно &lt;...&gt; Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших "Союзах". Поэтому награды будут, но не столь весомые", — сказал Железняков. Он напомнил, что с 1998-го по 2002 год российские космонавты включались в экипажи американских шаттлов по программе МКС. Борис Моруков, который отправился на МКС в сентябре 2000 года на шаттле "Атлантис", остался единственным российским космонавтом, не получившим звание героя РФ. Он пробыл на станции 11 дней и больше в космос не летал. Историк космонавтики также привел в пример биографию Федора Юрчихина. С 7 по 18 октября 2002 года он совершил полет на том же "Атлантисе", однако звание героя РФ получил только в 2008 году после второго полета на российском корабле "Союз ТМА-10". При этом, по данным сайта "Роскосмоса", космонавт Валерий Токарев получил звание героя РФ в 2000 году после полета к МКС на американском шаттле "Дискавери", его экспедиция длилась 9 суток 19 часов. Также космонавт Сергей Трещев стал героем России после полета на шаттле "Индевор", на борту МКС он пробыл 184 суток 22 часа и совершил один выход в открытый космос.
https://ria.ru/20240201/gorbunov-1924705315.html
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космос - риа наука, россия, земля, анна кикина, александр железняков, денис матвеев, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Земля, Анна Кикина, Александр Железняков, Денис Матвеев, Роскосмос, Общество
Историк космонавтики заявил, что Кикиной могут не дать звание Героя России

Историк космонавтики: Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Роскосмоса Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России, заявил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
Ранее звание Героя России было присвоено космонавтам Денису Матвееву и Сергею Корсакову, которые впервые отправились в космос в составе экспедиции МКС-67 в 2022 году. Пока не удостоены наград за свой первый полет россияне Анна Кикина (приземлилась 12 марта 2023-го) и Андрей Федяев (приземлился 4 сентября 2023 года). Их доставил на МКС и вернул на Землю американский корабль Crew Dragon по совместной с США программе перекрестных полетов.
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"Я думаю, что какие-то награды они получат, но героя России — это маловероятно <...> Это связано с тем, что полеты на американских кораблях у нас котируются несколько иначе, чем полеты на наших "Союзах". Поэтому награды будут, но не столь весомые", — сказал Железняков.
Он напомнил, что с 1998-го по 2002 год российские космонавты включались в экипажи американских шаттлов по программе МКС. Борис Моруков, который отправился на МКС в сентябре 2000 года на шаттле "Атлантис", остался единственным российским космонавтом, не получившим звание героя РФ. Он пробыл на станции 11 дней и больше в космос не летал.
Историк космонавтики также привел в пример биографию Федора Юрчихина. С 7 по 18 октября 2002 года он совершил полет на том же "Атлантисе", однако звание героя РФ получил только в 2008 году после второго полета на российском корабле "Союз ТМА-10".
При этом, по данным сайта "Роскосмоса", космонавт Валерий Токарев получил звание героя РФ в 2000 году после полета к МКС на американском шаттле "Дискавери", его экспедиция длилась 9 суток 19 часов. Также космонавт Сергей Трещев стал героем России после полета на шаттле "Индевор", на борту МКС он пробыл 184 суток 22 часа и совершил один выход в открытый космос.
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