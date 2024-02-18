https://ria.ru/20240218/kinolog-1928020110.html

Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания

Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания - РИА Новости, 18.02.2024

Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания

Многие собаководы сталкиваются с ситуацией, когда питомец постоянно требует внимания; если такое поведение не связано с проблемами со здоровьем, то от него... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T03:03

2024-02-18T03:03

2024-02-18T08:41

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Многие собаководы сталкиваются с ситуацией, когда питомец постоянно требует внимания; если такое поведение не связано с проблемами со здоровьем, то от него можно избавиться достаточно быстро и научить собаку спокойно реагировать на отказ, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собака может требовать внимания от скуки, когда у нее что-то болит или в моменты, когда ей хочется пообщаться с хозяином. В такие моменты важно сначала убедиться, что ваш настойчивый питомец здоров и ему не требуется помощь, а после разбираться, почему животное требует внимания. Если, например, это связано со стрессом, нужно убрать его причину, и тогда собака перестанет вести себя таким назойливым образом", — сказал Голубев.Тем собаководам, чей питомец вдруг начал постоянно требовать внимания, он посоветовал в первую очередь исключить проблемы со здоровьем. Собаки не умеют говорить, но иногда могут сообщать человеку о своих проблемах подобным образом, пояснил кинолог. Если у собаки ничего не болит, то ее назойливое поведение может свидетельствовать о недостаточной нагрузке. Когда у питомца отсутствуют полноценные прогулки, контакты с сородичами, игры и занятия с хозяином, он может не расходовать свою энергию, пытаясь возместить это дома, рассказал Голубев. Собака начнет искать себе новые занятия, одним из которых могут стать настойчивые просьбы обратить на себя внимание. "Также не стоит забывать, что собака — живое существо и подобное поведение может быть просто просьбой. Питомец может просто захотеть, чтобы хозяин погладил его, почесал за ушком или покидал любимую игрушку", — добавил президент РКФ. Еще одной возможной причиной настойчивых просьб он назвал постоянный стресс и неумение отдыхать. Если питомец тревожный, он может не находить себе места, ему сложно отдыхать дома, поэтому он пытается решить эту проблему через взаимодействие с хозяином, пояснил кинолог. В случае если проблем со здоровьем у собаки нет, а постоянного внимания питомец требует из-за недостаточных нагрузок, то от такого поведения можно избавиться за две-три недели. Для этого Голубев порекомендовал включить в прогулки активные игры и занятия, а также не ограничивать контакт питомца с сородичами и не дергать каждый раз за поводок, когда он изучает местность. "Когда питомец просто требует внимания, у вас есть два варианта действий: вы либо даете это внимание собаке, поглаживая ее, угощая чем-то вкусным или начиная игру, либо вы отказываете во внимании, но при этом даете ей что-то взамен. Например, вы можете попросить питомца прилечь рядом, наградив за это жевательным лакомством и похвалой. Важно научить собаку спокойно принимать отказ. Питомец быстро поймет, что нужно делать, главное — поощрять его за правильное поведение", — рассказал кинолог. Тревожных питомцев, по его словам, важно научить отдыху и сепарации. Для этого нужно сначала исключить причины, которые вызывают у собаки стресс, после чего можно будет научить ее спокойно принимать отказ. Также стоит постепенно приучать питомца к своему месту, хвалить за отдых на своей лежанке.

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

https://ria.ru/20240121/sobaki-1922562481.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия