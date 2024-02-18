Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром
Посол в Канаде: Оттаве не удастся замотать сюжет с чествованием эсэсовца
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Канада отказала Москве в экстрадиции бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которому в парламенте вместе с Зеленским аплодировал премьер-министр Джастин Трюдо. Скандал до сих пор бурно обсуждают в стране, а оппозиция хочет воспользоваться этим для отставки главы правительства.
Двойные стандарты
Власти заверили российского посла Олега Степанова, что рассмотрят запрос, однако через несколько дней уведомили: Гунько высылать не будут. Оттава сослалась на отсутствие договора с Москвой об экстрадиции. В то же время, попросила "дополнительное время" на окончательный ответ.
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
"Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", — заявил посол России. По словам дипломата, скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма.
Тем временем история с чествованием Гунько дополнилась новыми подробностями. Оказалось, Трюдо не только заранее знал о визите ветерана СС в парламент, но и лично звал его на торжественный прием к Зеленскому, назначенный на тот же вечер. Копию пригласительного письма издание The Rebel получило по запросу от Протокольного бюро Канады.
Как только об этом стало известно, лидер консерваторов в парламенте Пьер Пуальевр назвал Трюдо лжецом и потребовал, чтобы тот покинул свой пост. По мнению оппозиции, премьер, спасая собственную репутацию, несправедливо уволил спикера Рота, свалив на него всю вину. Обозреватель газеты Toronto Sun Брайан Лилли выпустил статью с заголовком: "Если бы Трюдо придерживался своих стандартов, то ушел бы в отставку".
Однако премьер не сдается. Не только отказывается извиняться, но и обвиняет во всем "Канадский украинский конгресс", который и попросил его пригласить ветерана СС. СМИ запросили у организации комментарий, однако спустя неделю ответа не получили.
Внутринациональная рознь
Канадские украинцы расколоты. Диаспору представляют совершенно разные организации, и у каждой собственное отношение к украинскому нацизму. Например, "Украинская национальная федерация" одна из первых заступилась за Гунько. Ее президент Юрий Клюфас заявил, что все обвинения несправедливы. Якобы боец "Галичины" воевал не за Гитлера, а за Украину, поэтому преступником его назвать нельзя.
CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище Cвятого Владимира в Оквилле, Канада
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище Cвятого Владимира в Оквилле, Канада
Старейшая "Ассоциация объединенных украинских канадцев", существующая с 1918-го, не только осудила чествование Гунько, но потребовала от властей на всех уровнях прекратить финансирование украинско-канадских организаций, которые чтят нацистов или их пособников.
При этом в общине напомнили: тысячи украинских последователей Гитлера занимали в Канаде государственные должности и не были осуждены. "Если чествование Ярослава Гунько в палате общин — позорный поступок, который нужно исправить, то и все остальные случаи должны быть исправлены", — подчеркнули в ассоциации.
Засекреченный список
Происходящие события вызвали в Канаде рост интереса к теме иммиграции военных преступников в целом. Общественность призывает к большей прозрачности в этом вопросе. В начале февраля власти объявили о выходе новой версии "доклада Родала", который был подготовлен для Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде (Комиссии Дешена) в 1985-м.
© РИА Новости / Петр Задорожный | Перейти в медиабанкБывшие солдаты дивизии СС "Галичина" во время чествования во Львовской области на Украине. Июль 2016 года
Бывшие солдаты дивизии СС "Галичина" во время чествования во Львовской области на Украине. Июль 2016 года
В документе указывается, что в течение десятилетий у военных преступников и нацистских пособников были "широчайшие возможности" проникнуть в страну. В обновленной версии — 15 ранее засекреченных страниц. При этом Министерство гражданства и иммиграции Канады отметило, что часть информации все еще остается под грифом секретности.
Еврейская общественная организация "Бнай Брит Канада" призвала опубликовать полный список военных преступников и их покровителей. "Мы не можем извлечь уроки из прошлого, если не знаем прошлого", — заявил ее представитель Дэвид Матас.
Неизбежность наказания
В 1986-м Комиссия Дешена признала отсутствие коллективной ответственности за деяния дивизии "Галичина". Хотя Нюрнбергский трибунал постановил, что ответственность несут "все лица, которые были официально приняты в члены СС, включая членов любого рода полицейских служб".
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
Гельмут Оберлендер
Канада вообще неохотно выдает военных преступников. Например, после капитуляции гитлеровской Германии там обосновался член СС Гельмут Оберлендер. Когда выяснилось, что он служил в зондеркоманде, канадский Верховный суд в 2019-м лишил его паспорта. Процесс депортации постоянно переносили.
Оберлендер причастен к убийству 30 тысяч человек в Ростовской области в 1942-1943 годах. Четыре года назад российский СК возбудил дело по этому факту, но Москва так и не получила ответа на запрос материалов у Оттавы. В 2021-м нацист умер в собственном доме в Онтарио.
Однако известны и случаи успешной экстрадиции разоблаченных военных преступников. Так, в 1967-м коменданта Собибора и Треблинка гауптштурмфюрера СС Франца Штангля арестовали в Бразилии и экстрадировали в ФРГ. В декабре 1970-го его признали виновным в причастности к убийству более миллиона человек и приговорили к пожизненному заключению. Спустя год он скончался в тюрьме Дюссельдорфа.
© AP Photo / Heinz DucklauНацистский военный преступник Франц Штангль. 23 декабря 1970
© AP Photo / Heinz Ducklau
Нацистский военный преступник Франц Штангль. 23 декабря 1970
Нацистские преступники, которых так не удалось экстрадировать, часто становились жертвами спецслужб. Член карательной "команды Арайса" латыш Герберт Цукурс в 1960-х нашел пристанище в Уругвае. Ранее его разоблачили в Бразилии, но СССР, не имевший со страной дипломатических отношений, так и не получил ответа на запрос об экстрадиции.
В итоге на Цукурса вышли израильские спецслужбы. Агент Моссада, бывший узник Рижского гетто, втерся к нему в доверие, представившись лейтенантом вермахта. Заманил нациста в специально арендованный дом под предлогом нового укрытия, где уже ждали другие сотрудники разведки. Зачитав приговор, бывшего карателя казнили двумя выстрелами в голову.