https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html

Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром

Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром - РИА Новости, 18.02.2024

Придется отвечать. Россия поставила перед Западом вопрос ребром

Канада отказала Москве в экстрадиции бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которому в парламенте вместе с Зеленским аплодировал премьер-министр... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T08:00

2024-02-18T08:00

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Канада отказала Москве в экстрадиции бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, которому в парламенте вместе с Зеленским аплодировал премьер-министр Джастин Трюдо. Скандал до сих пор бурно обсуждают в стране, а оппозиция хочет воспользоваться этим для отставки главы правительства.Двойные стандартыВласти заверили российского посла Олега Степанова, что рассмотрят запрос, однако через несколько дней уведомили: Гунько высылать не будут. Оттава сослалась на отсутствие договора с Москвой об экстрадиции. В то же время, попросила "дополнительное время" на окончательный ответ."Замотать сюжет, несмотря на старание либерального кабмина заархивировать вселенский позор, не получится", — заявил посол России. По словам дипломата, скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма.Тем временем история с чествованием Гунько дополнилась новыми подробностями. Оказалось, Трюдо не только заранее знал о визите ветерана СС в парламент, но и лично звал его на торжественный прием к Зеленскому, назначенный на тот же вечер. Копию пригласительного письма издание The Rebel получило по запросу от Протокольного бюро Канады.Как только об этом стало известно, лидер консерваторов в парламенте Пьер Пуальевр назвал Трюдо лжецом и потребовал, чтобы тот покинул свой пост. По мнению оппозиции, премьер, спасая собственную репутацию, несправедливо уволил спикера Рота, свалив на него всю вину. Обозреватель газеты Toronto Sun Брайан Лилли выпустил статью с заголовком: "Если бы Трюдо придерживался своих стандартов, то ушел бы в отставку".Однако премьер не сдается. Не только отказывается извиняться, но и обвиняет во всем "Канадский украинский конгресс", который и попросил его пригласить ветерана СС. СМИ запросили у организации комментарий, однако спустя неделю ответа не получили.Внутринациональная розньКанадские украинцы расколоты. Диаспору представляют совершенно разные организации, и у каждой собственное отношение к украинскому нацизму. Например, "Украинская национальная федерация" одна из первых заступилась за Гунько. Ее президент Юрий Клюфас заявил, что все обвинения несправедливы. Якобы боец "Галичины" воевал не за Гитлера, а за Украину, поэтому преступником его назвать нельзя.Старейшая "Ассоциация объединенных украинских канадцев", существующая с 1918-го, не только осудила чествование Гунько, но потребовала от властей на всех уровнях прекратить финансирование украинско-канадских организаций, которые чтят нацистов или их пособников.При этом в общине напомнили: тысячи украинских последователей Гитлера занимали в Канаде государственные должности и не были осуждены. "Если чествование Ярослава Гунько в палате общин — позорный поступок, который нужно исправить, то и все остальные случаи должны быть исправлены", — подчеркнули в ассоциации.Засекреченный списокПроисходящие события вызвали в Канаде рост интереса к теме иммиграции военных преступников в целом. Общественность призывает к большей прозрачности в этом вопросе. В начале февраля власти объявили о выходе новой версии "доклада Родала", который был подготовлен для Комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде (Комиссии Дешена) в 1985-м.В документе указывается, что в течение десятилетий у военных преступников и нацистских пособников были "широчайшие возможности" проникнуть в страну. В обновленной версии — 15 ранее засекреченных страниц. При этом Министерство гражданства и иммиграции Канады отметило, что часть информации все еще остается под грифом секретности.Еврейская общественная организация "Бнай Брит Канада" призвала опубликовать полный список военных преступников и их покровителей. "Мы не можем извлечь уроки из прошлого, если не знаем прошлого", — заявил ее представитель Дэвид Матас.Неизбежность наказанияВ 1986-м Комиссия Дешена признала отсутствие коллективной ответственности за деяния дивизии "Галичина". Хотя Нюрнбергский трибунал постановил, что ответственность несут "все лица, которые были официально приняты в члены СС, включая членов любого рода полицейских служб".Канада вообще неохотно выдает военных преступников. Например, после капитуляции гитлеровской Германии там обосновался член СС Гельмут Оберлендер. Когда выяснилось, что он служил в зондеркоманде, канадский Верховный суд в 2019-м лишил его паспорта. Процесс депортации постоянно переносили.Оберлендер причастен к убийству 30 тысяч человек в Ростовской области в 1942-1943 годах. Четыре года назад российский СК возбудил дело по этому факту, но Москва так и не получила ответа на запрос материалов у Оттавы. В 2021-м нацист умер в собственном доме в Онтарио.Однако известны и случаи успешной экстрадиции разоблаченных военных преступников. Так, в 1967-м коменданта Собибора и Треблинка гауптштурмфюрера СС Франца Штангля арестовали в Бразилии и экстрадировали в ФРГ. В декабре 1970-го его признали виновным в причастности к убийству более миллиона человек и приговорили к пожизненному заключению. Спустя год он скончался в тюрьме Дюссельдорфа.Нацистские преступники, которых так не удалось экстрадировать, часто становились жертвами спецслужб. Член карательной "команды Арайса" латыш Герберт Цукурс в 1960-х нашел пристанище в Уругвае. Ранее его разоблачили в Бразилии, но СССР, не имевший со страной дипломатических отношений, так и не получил ответа на запрос об экстрадиции.В итоге на Цукурса вышли израильские спецслужбы. Агент Моссада, бывший узник Рижского гетто, втерся к нему в доверие, представившись лейтенантом вермахта. Заманил нациста в специально арендованный дом под предлогом нового укрытия, где уже ждали другие сотрудники разведки. Зачитав приговор, бывшего карателя казнили двумя выстрелами в голову.

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в мире, канада, оттава, москва, джастин трюдо, политика