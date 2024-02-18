https://ria.ru/20240218/izrail-1928011000.html

В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников

В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников - РИА Новости, 18.02.2024

В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников

Несколько массовых митингов в поддержку заложников ХАМАС прошли в субботу вечером в Тель-Авиве, на одном из которых тысячи активистов требовали от правительства РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T00:10

2024-02-18T00:10

2024-02-18T09:40

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Несколько массовых митингов в поддержку заложников ХАМАС прошли в субботу вечером в Тель-Авиве, на одном из которых тысячи активистов требовали от правительства немедленного заключения сделки с ХАМАС, а на другом демонстранты призывали к отставке премьера Биньямина Нетаньяху и проведению новых выборов, сообщает корреспондент РИА Новости. Санкционированная властями акция традиционно проходила на площади перед городским музеем искусств, через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствовало множество людей с фотографиями заложников. Подобные акции проходят в Тель-Авиве каждую субботу на протяжении нескольких месяцев. Митинг прошел на фоне очередного тупика в переговорах по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников при посредничестве США, Катара и Египта. Демонстранты, в частности, выразили недовольство решением Нетаньяху не посылать израильскую делегацию на переговоры в Каир. За прошедшую неделю Нетаньяху неоднократно публично заявлял, что Израиль не получил от ХАМАС никаких новых предложений по освобождению израильских заложников, и называл требования палестинской группировки "бредовыми и иллюзорными". В частности, по его словам, Израиль не готов останавливать войну, не достигнув ее ключевых целей по полной ликвидации ХАМАС, выводить войска из палестинского анклава и освобождать требуемое ХАМАС количество палестинских заключенных из израильских тюрем. На соседней улице проходила несанкционированная акция протеста против правительства Нетаньяху, на которой звучало требование провести внеочередные выборы в Израиле. Протестующие жгли файеры и пытались перекрывать дороги, а также громко скандировали антиправительственные лозунги. На место были стянуты крупные силы полиции, представители которой сразу заявили, что будут жестко реагировать на любые нарушения общественного порядка. По информации газеты Haaretz, двое протестующих были оштрафованы на 1000 шекелей (277 долларов) за препятствование движению транспорта и совершение противозаконных действий. Волна антиправительственных акций прокатилась в субботу еще по нескольким городам Израиля, включая Иерусалим и Кейсарию. На митинге в Кейсарии трое активистов были арестованы за нарушение общественного порядка. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 775, пострадали более 68,5 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240217/gaza-1928001119.html

https://ria.ru/20240218/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240217/demonstratsiya-1927990466.html

https://ria.ru/20240217/izrail-1927912916.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина