https://ria.ru/20240218/istrebiteli-1928091399.html

В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16

В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16 - РИА Новости, 18.02.2024

В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreign Policy. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:01

2024-02-18T16:01

2024-02-18T16:01

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreign Policy. "Я думаю, что в июне мы увидим их (F-16 - ред.) на Украине", - сказал Анушаускас. Как отмечает журнал, министр обороны Литвы сослался на график, который был подтвержден европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным издания, власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на F-16 к концу американского финансового года. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240205/f-16-1925453050.html

https://ria.ru/20240130/rumyniya-1924427974.html

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в мире, украина, арвидас анушаускас, литва