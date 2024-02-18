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В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16 - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/istrebiteli-1928091399.html
В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16
В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16 - РИА Новости, 18.02.2024
В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreign Policy. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:01
2024-02-18T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
арвидас анушаускас
литва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreign Policy. "Я думаю, что в июне мы увидим их (F-16 - ред.) на Украине", - сказал Анушаускас. Как отмечает журнал, министр обороны Литвы сослался на график, который был подтвержден европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным издания, власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на F-16 к концу американского финансового года. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240205/f-16-1925453050.html
https://ria.ru/20240130/rumyniya-1924427974.html
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в мире, украина, арвидас анушаускас, литва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Арвидас Анушаускас, Литва
В Литве рассказали, когда на Украине могут появиться первые F-16

Глава Минобороны Литвы: первые F-16 могут появиться на Украине уже в июне

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас журналу Foreign Policy.
"Я думаю, что в июне мы увидим их (F-16 - ред.) на Украине", - сказал Анушаускас.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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5 февраля, 12:12
Как отмечает журнал, министр обороны Литвы сослался на график, который был подтвержден европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности.
По данным издания, власти Украины ожидают, что 12 пилотов пройдут обучение на F-16 к концу американского финансового года.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАрвидас АнушаускасЛитва
 
 
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