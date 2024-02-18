СМИ: Иран призвал движения на Ближнем Востоке не провоцировать США
WP: Иран призвал движения на Ближнем Востоке избегать провоцирования США
Вид на Тегеран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Иран, опасаясь спровоцировать прямую конфронтацию с США, в частном порядке призывает "Хезболлах" и другие вооруженные движения на Ближнем Востоке проявлять сдержанность по отношению к американским силам в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в регионе.
"Когда силы США в этом месяце нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Йемене, Сирии и Ираке, Тегеран публично предупредил, что его военные готовы ответить на любую угрозу. Но, по словам ливанских и иракских чиновников, проинформированных о переговорах, в частном порядке высокопоставленные лидеры призывают к осторожности", - сообщает газета в воскресенье.
Согласно изданию, спустя несколько дней после того, как иракская шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" взяла на себя ответственность за атаку, при которой погибли трое американских резервистов, иранский военный командир в январе приземлился в Багдаде и потребовал у лидеров движения опубликовать заявление о приостановке нападений на американские объекты. Иракский чиновник заявил газете, что лидеры неохотно согласились на это.
Как сообщил газете источник в ливанском шиитском движении "Хезболлах", в феврале на встрече в Ливане иранские чиновники заявили членам движения, что не заинтересованы в том, чтобы давать израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху повод начать более широкую войну в Ливане или где-либо еще.
Центральное командование США ранее заявило, что американские военные нанесли 7 февраля удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе. Базирующуюся преимущественно в Ираке группировку американцы подозревают в ударе по своей базе на границе Иордании и Сирии, где 28 января погибли трое военнослужащих, свыше 40 были ранены.
Движение "Катаиб Хезболлах" при этом заявляло о приостановке операций против ВС США на Ближнем Востоке. В американском оборонном ведомстве в ответ подчеркнули, что "действия звучат громче слов".