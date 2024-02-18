https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html

СМИ: Иран призвал движения на Ближнем Востоке не провоцировать США

СМИ: Иран призвал движения на Ближнем Востоке не провоцировать США - РИА Новости, 18.02.2024

СМИ: Иран призвал движения на Ближнем Востоке не провоцировать США

Иран, опасаясь спровоцировать прямую конфронтацию с США, в частном порядке призывает "Хезболлах" и другие вооруженные движения на Ближнем Востоке проявлять... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:41

2024-02-18T10:41

2024-02-18T10:41

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Иран, опасаясь спровоцировать прямую конфронтацию с США, в частном порядке призывает "Хезболлах" и другие вооруженные движения на Ближнем Востоке проявлять сдержанность по отношению к американским силам в регионе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в регионе. "Когда силы США в этом месяце нанесли удары по поддерживаемым Ираном группировкам в Йемене, Сирии и Ираке, Тегеран публично предупредил, что его военные готовы ответить на любую угрозу. Но, по словам ливанских и иракских чиновников, проинформированных о переговорах, в частном порядке высокопоставленные лидеры призывают к осторожности", - сообщает газета в воскресенье. Согласно изданию, спустя несколько дней после того, как иракская шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" взяла на себя ответственность за атаку, при которой погибли трое американских резервистов, иранский военный командир в январе приземлился в Багдаде и потребовал у лидеров движения опубликовать заявление о приостановке нападений на американские объекты. Иракский чиновник заявил газете, что лидеры неохотно согласились на это. Как сообщил газете источник в ливанском шиитском движении "Хезболлах", в феврале на встрече в Ливане иранские чиновники заявили членам движения, что не заинтересованы в том, чтобы давать израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху повод начать более широкую войну в Ливане или где-либо еще. Центральное командование США ранее заявило, что американские военные нанесли 7 февраля удар по цели в Ираке, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболлах", которого в США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе. Базирующуюся преимущественно в Ираке группировку американцы подозревают в ударе по своей базе на границе Иордании и Сирии, где 28 января погибли трое военнослужащих, свыше 40 были ранены. Движение "Катаиб Хезболлах" при этом заявляло о приостановке операций против ВС США на Ближнем Востоке. В американском оборонном ведомстве в ответ подчеркнули, что "действия звучат громче слов".

https://ria.ru/20240211/konflikt-1926723678.html

https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html

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в мире, сша, хезболла, иран, ближний восток