https://ria.ru/20240218/ipomeya-1928109136.html
Депутат рассказал, какие наказания грозят за выращивание ипомеи трехцветной
Депутат рассказал, какие наказания грозят за выращивание ипомеи трехцветной - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат рассказал, какие наказания грозят за выращивание ипомеи трехцветной
Выращивание ипомеи трехцветной на своем участке может грозить физическим лица как лишением свободы, так и арестом или штрафом, рассказал РИА Новости депутат... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:01
2024-02-18T19:01
2024-02-18T19:05
сергей гаврилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выращивание ипомеи трехцветной на своем участке может грозить физическим лица как лишением свободы, так и арестом или штрафом, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.Ранее он уточнял, что 17 февраля вступило в силу постановление правительства, дополнившее перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. В него включили и ипомею трехцветную, популярную у дачниц, высаживающих его вдоль оград своих участков."Если количество вьюнов ипомеи превышает десять на участке, независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рублей… В каких случаях возможен уголовный срок? Если количество ипомеи на участке превышает сто вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. В таком случае, санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной чревато уголовным наказанием", — сказал Гаврилов.Депутат призвал помнить об этом, поскольку ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений."Вопрос в том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, остается открытым. Скорее всего, проверка и выявление нарушений будет осуществляться релевантными государственными органами, такими как садово-парковое хозяйство, озеленение дворов, районные "жэки", администрациями муниципалитетов и так далее", — подчеркнул Гаврилов. По его словам, также в этом процессе может участвовать правление СНТ, проверки могут проходить по запросу и жалобам граждан. Депутат предупредил, что представители вышеуказанных органов, могут контролировать дачи и участки, где ведется выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции.
https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html
https://ria.ru/20240108/semena-1920137639.html
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сергей гаврилов, госдума рф, общество
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Общество
Депутат рассказал, какие наказания грозят за выращивание ипомеи трехцветной
Гаврилов: выращивание ипомеи трехцветной может грозить штрафом или арестом
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Выращивание ипомеи трехцветной на своем участке может грозить физическим лица как лишением свободы, так и арестом или штрафом, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
Ранее он уточнял, что 17 февраля вступило в силу постановление правительства, дополнившее перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. В него включили и ипомею трехцветную, популярную у дачниц, высаживающих его вдоль оград своих участков.
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"Если количество вьюнов ипомеи превышает десять на участке, независимо от стадии развития, то физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на сумму в пять тысяч рублей… В каких случаях возможен уголовный срок? Если количество ипомеи на участке превышает сто вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. В таком случае, санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной чревато уголовным наказанием", — сказал Гаврилов.
Депутат призвал помнить об этом, поскольку ответственность предусмотрена и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
"Вопрос в том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, остается открытым. Скорее всего, проверка и выявление нарушений будет осуществляться релевантными государственными органами, такими как садово-парковое хозяйство, озеленение дворов, районные "жэки", администрациями муниципалитетов и так далее", — подчеркнул Гаврилов.
По его словам, также в этом процессе может участвовать правление СНТ, проверки могут проходить по запросу и жалобам граждан. Депутат предупредил, что представители вышеуказанных органов, могут контролировать дачи и участки, где ведется выращивание растений, и в случае обнаружения нарушений применять соответствующие меры и санкции.
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