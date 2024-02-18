Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/intervyu-1928105839.html
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:14
2024-02-18T18:14
в мире
москва
россия
сша
джо байден
дмитрий киселев
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Ранее Шеремет предложил Байдену взять пример с президента РФ Владимира Путина, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и аналогично пообщаться с журналистом из России. В свою очередь, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил запрос на интервью с Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если Байден согласится на интервью, то даст понять всему миру, что является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сша, джо байден, дмитрий киселев, михаил шеремет, госдума рф, нато
В мире, Москва, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Киселев, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым

Депутат ГД Шеремет призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым.
Ранее Шеремет предложил Байдену взять пример с президента РФ Владимира Путина, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и аналогично пообщаться с журналистом из России. В свою очередь, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил запрос на интервью с Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
12 февраля, 08:00
"Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если Байден согласится на интервью, то даст понять всему миру, что является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
9 февраля, 12:24
 
В миреМоскваРоссияСШАДжо БайденДмитрий КиселевМихаил ШереметГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала