https://ria.ru/20240218/intervyu-1928105839.html

Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым

Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым - РИА Новости, 18.02.2024

Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T18:14

2024-02-18T18:14

2024-02-18T18:14

в мире

москва

россия

сша

джо байден

дмитрий киселев

михаил шеремет

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Ранее Шеремет предложил Байдену взять пример с президента РФ Владимира Путина, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и аналогично пообщаться с журналистом из России. В свою очередь, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил запрос на интервью с Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если Байден согласится на интервью, то даст понять всему миру, что является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, россия, сша, джо байден, дмитрий киселев, михаил шеремет, госдума рф, нато