https://ria.ru/20240218/intervyu-1928105839.html
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым - РИА Новости, 18.02.2024
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T18:14
2024-02-18T18:14
2024-02-18T18:14
в мире
москва
россия
сша
джо байден
дмитрий киселев
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Джо Байдена не медлить и согласиться на интервью с гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым. Ранее Шеремет предложил Байдену взять пример с президента РФ Владимира Путина, который дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и аналогично пообщаться с журналистом из России. В свою очередь, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что направил запрос на интервью с Байденом, чтобы продолжить диалог между странами после интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту. Запрос направлен в Белый дом в Вашингтон, сказал Киселев в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". "Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если Байден согласится на интервью, то даст понять всему миру, что является самостоятельным политиком, а не управляемой крупными военно-промышленными американскими корпорациями марионеткой. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, сша, джо байден, дмитрий киселев, михаил шеремет, госдума рф, нато
В мире, Москва, Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Киселев, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО
Депутат Госдумы призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым
Депутат ГД Шеремет призвал Байдена согласиться на интервью с Киселевым