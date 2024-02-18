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Киселев направил запрос на интервью с Байденом - РИА Новости, 18.02.2024
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11:38 18.02.2024 (обновлено: 12:32 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/intervyu-1928051890.html
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Киселев направил запрос на интервью с Байденом - РИА Новости, 18.02.2024
Киселев направил запрос на интервью с Байденом
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:38
2024-02-18T12:32
россия
дмитрий киселев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом. "Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя &lt;…&gt; Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", — говорится в письме. Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру. "Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета", — сказал в своей программе Киселев.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Только в соцсети X оно набрало более 200 миллионов просмотров. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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россия, дмитрий киселев, джо байден, владимир путин, сша, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Дмитрий Киселев, Джо Байден, Владимир Путин, США, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Киселев направил запрос на интервью с Байденом

Дмитрий Киселев направил запрос на интервью с президентом США Байденом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня"
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя <…> Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", — говорится в письме.
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Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.
«
"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета", — сказал в своей программе Киселев.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Только в соцсети X оно набрало более 200 миллионов просмотров. Значительная часть беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
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РоссияДмитрий КиселевДжо БайденВладимир ПутинСШАВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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