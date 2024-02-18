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Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024
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11:22 18.02.2024 (обновлено: 11:35 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/intervyu-1928050196.html
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону
Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, что не знает, с чем связан ажиотаж РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:22
2024-02-18T11:35
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, что не знает, с чем связан ажиотаж вокруг интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: он признался, что точного ответа у него нет, но он может предположить, что это связано с желанием людей узнать правду."Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", - сказал Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
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владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, павел зарубин, россия, в мире, сша
Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Павел Зарубин, Россия, В мире, США
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону

Путин увязал ажиотаж вокруг интервью Карлсону с желанием людей узнать правду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, что не знает, с чем связан ажиотаж вокруг интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: он признался, что точного ответа у него нет, но он может предположить, что это связано с желанием людей узнать правду.
"Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", - сказал Путин.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
11 февраля, 08:00
 
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