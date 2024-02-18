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Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону
Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, что не знает, с чем связан ажиотаж РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T11:22
2024-02-18T11:22
2024-02-18T11:35
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста, что не знает, с чем связан ажиотаж вокруг интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: он признался, что точного ответа у него нет, но он может предположить, что это связано с желанием людей узнать правду."Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", - сказал Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
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Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Павел Зарубин, Россия, В мире, США
Путин ответил на вопрос об ажиотаже вокруг интервью Карлсону
Путин увязал ажиотаж вокруг интервью Карлсону с желанием людей узнать правду