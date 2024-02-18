Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону
Путин: историческая часть интервью нужна, чтобы на Западе поняли, как мыслит РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.
"На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто - тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны - все, что происходит на украинском направлении", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, воспримут ли "историческую" часть в западном сообществе.
Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства — это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её.
"И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории - если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить", - заметил Путин.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.