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Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024
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10:06 18.02.2024 (обновлено: 10:38 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/intervyu-1928042728.html
Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону
Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024
Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону
Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T10:06
2024-02-18T10:38
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
россия
такер карлсон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия."На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто - тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны - все, что происходит на украинском направлении", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, воспримут ли "историческую" часть в западном сообществе.Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства — это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её."И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории - если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить", - заметил Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Россия, Такер Карлсон
Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону

Путин: историческая часть интервью нужна, чтобы на Западе поняли, как мыслит РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.
"На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто - тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны - все, что происходит на украинском направлении", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, воспримут ли "историческую" часть в западном сообществе.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства — это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её.
"И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории - если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить", - заметил Путин.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица
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Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинРоссияТакер Карлсон
 
 
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