https://ria.ru/20240218/intervyu-1928042728.html

Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону

Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону - РИА Новости, 18.02.2024

Путин объяснил, зачем была нужна историческая часть в интервью Карлсону

Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T10:06

2024-02-18T10:06

2024-02-18T10:38

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

россия

такер карлсон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал на видео в Telegram-канале Павла Зарубина, что ту часть его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия."На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто - тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны - все, что происходит на украинском направлении", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, воспримут ли "историческую" часть в западном сообществе.Он также отметил, что норманская теория происхождения русского государства — это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, критиковал её."И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории - если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить", - заметил Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, такер карлсон