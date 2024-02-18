Рейтинг@Mail.ru
Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 18.02.2024 (обновлено: 18:41 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/germaniya-1928084666.html
Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ
Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024
Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ
Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет Bild. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:18
2024-02-18T18:41
в мире
германия
украина
киев
вооруженные силы украины
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет Bild.&quot;Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба&quot;, — говорится в публикации.Правительство ФРГ, как указано в статье, решило передать их Киеву из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки.В отличие от БМП, состоящих на вооружении бундесвера, машины, поставляемые на Украину, не имеют брони, способной выдержать артиллерийский, ракетный и минометный огонь, уточнила газета."Если выяснится, что Украине поставили только легкобронированную версию, это будет огромный скандал. Экономия была достигнута ценой жизней", — приводит Bild мнение профессора Университета Вооруженных сил Германии в Мюнхене и военного эксперта Карло Масала.Анонимный украинский чиновник, в свою очередь, рассказал изданию, что Киев, конечно, "хотел бы машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".Bild смог ознакомиться с документами, где цена за единицу этой техники составляет от 185 тысяч до 208 тысяч евро. По данным Министерства обороны Германии, Берлин заплатил по за единицу 600 тысяч евро. Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что, если выяснится, что некачественную бронетехнику закупили и доставили Украине почти в три раза дороже рыночной цены, это будет двойной проблемой: и так скудные средства ФРГ растрачивают, и это делают ценой жизней украинских солдат.Ранее газета Financial Times писала, что Вооруженные силы Германии сейчас во многом оснащены хуже, чем до конфликта на Украине, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения. Пока неясно, когда ФРГ удастся восполнить пробелы.В октябре издание Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926914925.html
https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html
https://ria.ru/20240218/germaniya-1928042249.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, вооруженные силы украины, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ХДС/ХСС
Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ

Bild: ФРГ передала Украине непригодную для передовой технику по завышенным ценам

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет Bild.
«

"Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба", — говорится в публикации.

Правительство ФРГ, как указано в статье, решило передать их Киеву из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки.
В отличие от БМП, состоящих на вооружении бундесвера, машины, поставляемые на Украину, не имеют брони, способной выдержать артиллерийский, ракетный и минометный огонь, уточнила газета.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Германии заявили о плохом настроении на Украине из-за задержки поставок
12 февраля, 17:48
"Если выяснится, что Украине поставили только легкобронированную версию, это будет огромный скандал. Экономия была достигнута ценой жизней", — приводит Bild мнение профессора Университета Вооруженных сил Германии в Мюнхене и военного эксперта Карло Масала.
Анонимный украинский чиновник, в свою очередь, рассказал изданию, что Киев, конечно, "хотел бы машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Подходит к концу. Германия получила зловещее предзнаменование
10 февраля, 10:39
Bild смог ознакомиться с документами, где цена за единицу этой техники составляет от 185 тысяч до 208 тысяч евро. По данным Министерства обороны Германии, Берлин заплатил по за единицу 600 тысяч евро. Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что, если выяснится, что некачественную бронетехнику закупили и доставили Украине почти в три раза дороже рыночной цены, это будет двойной проблемой: и так скудные средства ФРГ растрачивают, и это делают ценой жизней украинских солдат.
Ранее газета Financial Times писала, что Вооруженные силы Германии сейчас во многом оснащены хуже, чем до конфликта на Украине, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения. Пока неясно, когда ФРГ удастся восполнить пробелы.
В октябре издание Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов.
Военнослужащие ВС России на реактивной системе залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Хорошие новости. В Германии неожиданно отреагировали на взятие Авдеевки
10:02
 
В миреГерманияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала