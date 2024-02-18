https://ria.ru/20240218/germaniya-1928084666.html

Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ

Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ - РИА Новости, 18.02.2024

Огромный скандал. В ФРГ узнали о серьезной проблеме с техникой для ВСУ

Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет Bild. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:18

2024-02-18T15:18

2024-02-18T18:41

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, пишет Bild."Они непригодны для развертывания на передовой и использования на фронте. Причина — их броня слишком слаба", — говорится в публикации.Правительство ФРГ, как указано в статье, решило передать их Киеву из-за низкой стоимости и более быстрых сроков доставки.В отличие от БМП, состоящих на вооружении бундесвера, машины, поставляемые на Украину, не имеют брони, способной выдержать артиллерийский, ракетный и минометный огонь, уточнила газета."Если выяснится, что Украине поставили только легкобронированную версию, это будет огромный скандал. Экономия была достигнута ценой жизней", — приводит Bild мнение профессора Университета Вооруженных сил Германии в Мюнхене и военного эксперта Карло Масала.Анонимный украинский чиновник, в свою очередь, рассказал изданию, что Киев, конечно, "хотел бы машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".Bild смог ознакомиться с документами, где цена за единицу этой техники составляет от 185 тысяч до 208 тысяч евро. По данным Министерства обороны Германии, Берлин заплатил по за единицу 600 тысяч евро. Депутат бундестага, эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер заявил, что, если выяснится, что некачественную бронетехнику закупили и доставили Украине почти в три раза дороже рыночной цены, это будет двойной проблемой: и так скудные средства ФРГ растрачивают, и это делают ценой жизней украинских солдат.Ранее газета Financial Times писала, что Вооруженные силы Германии сейчас во многом оснащены хуже, чем до конфликта на Украине, так как Берлин передал Киеву немало своего лучшего вооружения. Пока неясно, когда ФРГ удастся восполнить пробелы.В октябре издание Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что страны Запада передали Украине все оружие, отсутствие которого не угрожает их собственной обороноспособности, и дальше не могут продолжать снабжать Киев из своих запасов.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926914925.html

https://ria.ru/20240210/germaniya-1926557445.html

https://ria.ru/20240218/germaniya-1928042249.html

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в мире, германия, украина, киев, вооруженные силы украины, хдс/хсс