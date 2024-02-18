https://ria.ru/20240218/gaza-1928114313.html
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.02.2024
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян
Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:37
2024-02-18T19:37
2024-02-18T20:02
в мире
израиль
россия
москва
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928113761_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52103a611607da25fd00044a195c008a.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Российские врачи вернулись в Москву из Газы. Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву", — говорится в публикации.Группе врачей, которая была в официальных списках, предоставленных российскими дипломатами, отказали в эвакуации из сектора Газа через КПП "Рафах" 18 января, уточнила главред "России сегодня" и RT.Симоньян добавила, что решить вопрос с их возвращением в Россию удалось благодаря инициативе "нашего арабского канала и лично ведущего Саляма Мусафера". Она выразила надежду, что МЧС поможет врачам воссоединиться с семьями, ранее эвакуированными в Ингушетию.В начале февраля глава миссии при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе заявил, что в Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Всего, по его словам, удалось вывезти из анклава порядка 1200 соотечественников и их родственников.В середине прошлого декабря МЧС сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД подчеркнул, что Москва вывезла из анклава почти всех обратившихся за помощью граждан России, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
израиль
россия
москва
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928113761_183:0:1143:720_1920x0_80_0_0_b690c4528746be48198606cb07f07691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, москва, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, гоча буачидзе
В мире, Израиль, Россия, Москва, Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Гоча Буачидзе
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян
Симоньян: российские врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву