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Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.02.2024
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19:37 18.02.2024 (обновлено: 20:02 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/gaza-1928114313.html
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.02.2024
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян
Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:37
2024-02-18T20:02
в мире
израиль
россия
москва
маргарита симоньян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.&quot;Российские врачи вернулись в Москву из Газы. Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву&quot;, — говорится в публикации.Группе врачей, которая была в официальных списках, предоставленных российскими дипломатами, отказали в эвакуации из сектора Газа через КПП "Рафах" 18 января, уточнила главред "России сегодня" и RT.Симоньян добавила, что решить вопрос с их возвращением в Россию удалось благодаря инициативе "нашего арабского канала и лично ведущего Саляма Мусафера". Она выразила надежду, что МЧС поможет врачам воссоединиться с семьями, ранее эвакуированными в Ингушетию.В начале февраля глава миссии при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе заявил, что в Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Всего, по его словам, удалось вывезти из анклава порядка 1200 соотечественников и их родственников.В середине прошлого декабря МЧС сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД подчеркнул, что Москва вывезла из анклава почти всех обратившихся за помощью граждан России, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.
https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html
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в мире, израиль, россия, москва, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, гоча буачидзе
В мире, Израиль, Россия, Москва, Маргарита Симоньян, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Гоча Буачидзе
Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян

Симоньян: российские врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву

© Фото : Маргарита Симоньян/TelegramРоссийские врачи, вернувшиеся в Москву из Газы
Российские врачи, вернувшиеся в Москву из Газы - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Маргарита Симоньян/Telegram
Российские врачи, вернувшиеся в Москву из Газы
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«

"Российские врачи вернулись в Москву из Газы. Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву", — говорится в публикации.

Группе врачей, которая была в официальных списках, предоставленных российскими дипломатами, отказали в эвакуации из сектора Газа через КПП "Рафах" 18 января, уточнила главред "России сегодня" и RT.
Симоньян добавила, что решить вопрос с их возвращением в Россию удалось благодаря инициативе "нашего арабского канала и лично ведущего Саляма Мусафера". Она выразила надежду, что МЧС поможет врачам воссоединиться с семьями, ранее эвакуированными в Ингушетию.
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В начале февраля глава миссии при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе заявил, что в Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Всего, по его словам, удалось вывезти из анклава порядка 1200 соотечественников и их родственников.
В середине прошлого декабря МЧС сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД подчеркнул, что Москва вывезла из анклава почти всех обратившихся за помощью граждан России, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.
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В миреИзраильРоссияМоскваМаргарита СимоньянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Каир (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГоча Буачидзе
 
 
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