https://ria.ru/20240218/gaza-1928114313.html

Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян

Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян - РИА Новости, 18.02.2024

Врачи, которых не выпускали из Газы, вернулись в Москву, сообщила Симоньян

Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T19:37

2024-02-18T19:37

2024-02-18T20:02

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россия

москва

маргарита симоньян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

каир (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пять российских врачей вернулись из сектора Газа в Москву, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Российские врачи вернулись в Москву из Газы. Группа из пяти врачей и девяти родственников, в том числе детей от двух до 16 лет, прилетела из Каира в Москву", — говорится в публикации.Группе врачей, которая была в официальных списках, предоставленных российскими дипломатами, отказали в эвакуации из сектора Газа через КПП "Рафах" 18 января, уточнила главред "России сегодня" и RT.Симоньян добавила, что решить вопрос с их возвращением в Россию удалось благодаря инициативе "нашего арабского канала и лично ведущего Саляма Мусафера". Она выразила надежду, что МЧС поможет врачам воссоединиться с семьями, ранее эвакуированными в Ингушетию.В начале февраля глава миссии при Палестинской национальной администрации (ПНА) Гоча Буачидзе заявил, что в Газе осталась небольшая группа россиян, которая ждет своей очереди на выезд. Всего, по его словам, удалось вывезти из анклава порядка 1200 соотечественников и их родственников.В середине прошлого декабря МЧС сообщило РИА Новости о сворачивании группировки для эвакуации россиян из Газы. Чуть позже МИД подчеркнул, что Москва вывезла из анклава почти всех обратившихся за помощью граждан России, а дальнейшая работа по эвакуации будет вестись на индивидуальной основе.

https://ria.ru/20240214/mchs-1927285117.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

израиль

россия

москва

каир (город)

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в мире, израиль, россия, москва, маргарита симоньян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, гоча буачидзе