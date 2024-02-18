https://ria.ru/20240218/gaz-1928091981.html

Эксперт оценил последствия отказа от российского газа для Европы

Эксперт оценил последствия отказа от российского газа для Европы - РИА Новости, 18.02.2024

Эксперт оценил последствия отказа от российского газа для Европы

Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям, например, для Германии это стало "ударом под дых", сказал в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T16:03

2024-02-18T16:03

2024-02-18T16:03

экономика

германия

евросоюз

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

алексей гривач

европа

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям, например, для Германии это стало "ударом под дых", сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Разрушительные последствия потери объёмов из России налицо. От этого пострадали все страны ЕС, где были экстремальные цены на газ и электроэнергию. Для Германии, например, потеря российского газа – удар под дых. Уже в прошлом году английские СМИ называли Германию "больным человеком Европы", и это действительно так", – сказал эксперт. Страна, которая некогда была экономическим локомотивом Европы и мировым промышленным гигантом, "свалилась в рецессию и фактически уничтожила свою энергоемкую промышленность", добавил он. При этом Германия "отказалась" от российского газа добровольно-принудительно, указал эксперт. Однако некоторые страны продолжают получать газ из России. Среди них – Австрия, уточнил собеседник агентства. Страна получает газ по контрактам с "Газпромом" в полном объёме, ситуация с энергопоставками, энергетической безопасностью и экономикой в целом там гораздо лучше, сказал он. Будущее поставок российского газа в Европу зависит от динамики конфликта, поэтому движение возможно в любую сторону, считает Гривач. "Пока мы видим стабилизацию поставок из России в Европу на уровне 2,5–2,7 миллиарда кубометров в месяц", – уточнил он. "Необратимые процессы" начинают наступать в европейских странах после отказа от российского газа, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Говоря о возможности поставок российского газа в Германию, он напомнил, что одна нитка "Северного потока - 2" сохранилась, несмотря на взрывы, произошедшие в сентябре 2022 года. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, добавил Путин.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, евросоюз, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, европа, россия, санкции, реакция на санкции, санкции в отношении россии