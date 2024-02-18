https://ria.ru/20240218/gaz-1928064222.html

Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2"

Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.02.2024

Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2"

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что для этого... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:08

2024-02-18T13:08

2024-02-18T14:24

германия

северный поток — 2

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что для этого ФРГ достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, но немецкая сторона этого не хочет. "Ну ладно, закрыли (транзит - ред.), почему-то не могут между собой договориться. Хорошо. Но "Северный поток-2" можно? Можно. Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, говоря о возможности поставок газа в Германию по "Северному потоку-2". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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германия, северный поток — 2, владимир путин, павел зарубин, россия, в мире