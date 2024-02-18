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Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.02.2024
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13:08 18.02.2024 (обновлено: 14:24 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/gaz-1928064222.html
Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2"
Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.02.2024
Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2"
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что для этого... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:08
2024-02-18T14:24
германия
северный поток — 2
владимир путин
павел зарубин
россия
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что для этого ФРГ достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, но немецкая сторона этого не хочет. "Ну ладно, закрыли (транзит - ред.), почему-то не могут между собой договориться. Хорошо. Но "Северный поток-2" можно? Можно. Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, говоря о возможности поставок газа в Германию по "Северному потоку-2". Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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германия, северный поток — 2, владимир путин, павел зарубин, россия, в мире
Германия, Северный поток — 2, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, В мире
Путин оценил возможность поставок газа в ФРГ по "Северному потоку — 2"

Путин: для запуска нитки "Северного потока" нужна неделя, но ФРГ не хочет

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок газа в Германию по сохранившейся после теракта нитке "Северного потока-2", заявил, что для этого ФРГ достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, но немецкая сторона этого не хочет.
"Ну ладно, закрыли (транзит - ред.), почему-то не могут между собой договориться. Хорошо. Но "Северный поток-2" можно? Можно. Вентиль открутите, скажите: "Мы хотим получать". Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, говоря о возможности поставок газа в Германию по "Северному потоку-2".
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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ГерманияСеверный поток — 2Владимир ПутинПавел ЗарубинРоссияВ мире
 
 
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