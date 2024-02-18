https://ria.ru/20240218/gaz-1928058498.html

Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024

Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:29

2024-02-18T12:29

2024-02-18T12:49

европа

россия

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

реакция на санкции

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Пусть сами решают. Надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

европа, россия, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, реакция на санкции