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Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024
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12:29 18.02.2024 (обновлено: 12:49 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/gaz-1928058498.html
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:29
2024-02-18T12:49
европа
россия
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
реакция на санкции
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Пусть сами решают. Надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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европа, россия, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, реакция на санкции
Европа, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин, Реакция на санкции
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Путин: страны ЕС сами решают, нужен ли им газ из РФ, Россия обойдется и без них

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Европе
Газоприемная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
"Пусть сами решают. Надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Европа хочет, но молчит
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ПутинРеакция на санкции
 
 
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