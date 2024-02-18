https://ria.ru/20240218/gaz-1928058498.html
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа - РИА Новости, 18.02.2024
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:29
2024-02-18T12:29
2024-02-18T12:49
европа
россия
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
реакция на санкции
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину."Пусть сами решают. Надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, реакция на санкции
Европа, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин, Реакция на санкции
Обойдемся без них. Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа
Путин: страны ЕС сами решают, нужен ли им газ из РФ, Россия обойдется и без них