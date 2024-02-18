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В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки
В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки - РИА Новости, 18.02.2024
В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки
Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, полиция применила слезоточивый газ, сообщает газета NL Times. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T01:32
2024-02-18T01:32
2024-02-18T11:12
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, полиция применила слезоточивый газ, сообщает газета NL Times. Как пишет издание, беспорядки начались после потасовки, произошедшей между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков бросали в полицию большие камни, велосипеды и дорожные знаки. Издание со ссылкой на телекомпанию Omroep West сообщает, что в полицейских также бросали ветки и пиротехнику. Газета со ссылкой на агентство ANP пишет, что две полицейские машины подожжены, окна павильона разбиты. Полиция, как отмечается, разгоняла людей с помощью полицейских фургонов, а также применила слезоточивый газ, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Издание со ссылкой на представителя муниципалитета сообщает, что мэр распорядился ввести чрезвычайное положение в районе происшествия. По данным издания, пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.
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Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге
Последствия беспорядков с участием граждан Эритреи в Гааге
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в мире, гаага, нидерланды, эритрея
В мире, Гаага, Нидерланды, Эритрея
В Гааге вспыхнули беспорядки после потасовки
NL Times: в Гааге произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, полиция применила слезоточивый газ, сообщает газета NL Times
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Как пишет издание, беспорядки начались после потасовки, произошедшей между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков бросали в полицию большие камни, велосипеды и дорожные знаки. Издание со ссылкой на телекомпанию Omroep West сообщает, что в полицейских также бросали ветки и пиротехнику.
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Газета со ссылкой на агентство ANP пишет, что две полицейские машины подожжены, окна павильона разбиты.
Полиция, как отмечается, разгоняла людей с помощью полицейских фургонов, а также применила слезоточивый газ, получив на это разрешение от мэра города Яна ван Занена. Издание со ссылкой на представителя муниципалитета сообщает, что мэр распорядился ввести чрезвычайное положение в районе происшествия.
По данным издания, пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.
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