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"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 18.02.2024 (обновлено: 06:59 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/front-1928022368.html
"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки
"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024
"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки
Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T04:50
2024-02-18T06:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
авдеевка
александр сырский
владимир зеленский
леонид кучма
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.&quot;Украина удержать фронт в таком состоянии не может. &lt;…&gt; Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут&quot;, — сказал аналитик.Соскин выразил уверенность, что все заявления Владимира Зеленского о будущих "победах" — это лишь пустые разговоры. Запад не оказывает Киеву никакой материальной помощи, а все попытки добиться американских поставок обречены на неудачу, добавил он. По мнению эксперта, поездки Зеленского к западным лидерам приносят Украине лишь "обыкновенные бумажки", никак не помогающие ВСУ."Это (назначение Сырского. — Прим. ред.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?" — предложил эск-советник Кучмы.В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928011362.html
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в мире, украина, сша, авдеевка, александр сырский, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Авдеевка, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский совершил преступление, назначив Сырского

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
«

"Украина удержать фронт в таком состоянии не может. <…> Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут", — сказал аналитик.

Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
Вчера, 23:04
Соскин выразил уверенность, что все заявления Владимира Зеленского о будущих "победах" — это лишь пустые разговоры. Запад не оказывает Киеву никакой материальной помощи, а все попытки добиться американских поставок обречены на неудачу, добавил он. По мнению эксперта, поездки Зеленского к западным лидерам приносят Украине лишь "обыкновенные бумажки", никак не помогающие ВСУ.
«
"Это (назначение Сырского. — Прим. ред.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?" — предложил эск-советник Кучмы.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Экс-депутат Рады заявил, что потеря Авдеевки ударит по позициям Зеленского
00:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААвдеевкаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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