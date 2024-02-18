https://ria.ru/20240218/front-1928022368.html

"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки

"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки - РИА Новости, 18.02.2024

"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки

Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T04:50

2024-02-18T04:50

2024-02-18T06:59

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Украина удержать фронт в таком состоянии не может. <…> Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут", — сказал аналитик.Соскин выразил уверенность, что все заявления Владимира Зеленского о будущих "победах" — это лишь пустые разговоры. Запад не оказывает Киеву никакой материальной помощи, а все попытки добиться американских поставок обречены на неудачу, добавил он. По мнению эксперта, поездки Зеленского к западным лидерам приносят Украине лишь "обыкновенные бумажки", никак не помогающие ВСУ."Это (назначение Сырского. — Прим. ред.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?" — предложил эск-советник Кучмы.В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона, США видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают сдачу Авдеевки предвестником новых поражений украинской армии, неизбежных без возобновления американской помощи.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928011362.html

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