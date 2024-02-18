"Не можем удержать фронт". В Киеве запаниковали из-за потери Авдеевки
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский совершил преступление, назначив Сырского
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Потеря Авдеевки говорит о том, что назначение Александра Сырского главкомом ВСУ было преступлением против Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
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"Украина удержать фронт в таком состоянии не может. <…> Мы уже можем говорим, что Сырский и вот этот паренек, которого назначили главой Генштаба, они не тянут", — сказал аналитик.
Соскин выразил уверенность, что все заявления Владимира Зеленского о будущих "победах" — это лишь пустые разговоры. Запад не оказывает Киеву никакой материальной помощи, а все попытки добиться американских поставок обречены на неудачу, добавил он. По мнению эксперта, поездки Зеленского к западным лидерам приносят Украине лишь "обыкновенные бумажки", никак не помогающие ВСУ.
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"Это (назначение Сырского. — Прим. ред.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленский?" — предложил эск-советник Кучмы.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины.
© ИнфографикаОсвобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденная Авдеевка в Донецкой Народной Республике
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди причин сдачи города отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов.