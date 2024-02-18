https://ria.ru/20240218/festival-1928096871.html
Московские волонтеры помогут участникам фестиваля молодежи в "Сириусе"
Московские волонтеры помогут участникам фестиваля молодежи в "Сириусе" - РИА Новости, 18.02.2024
Московские волонтеры помогут участникам фестиваля молодежи в "Сириусе"
Тысяча московских волонтеров будут помогать на вокзалах и в аэропортах столицы российским добровольцам и иностранным участникам, которые едут на Всемирный... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T16:50
2024-02-18T16:50
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Тысяча московских волонтеров будут помогать на вокзалах и в аэропортах столицы российским добровольцам и иностранным участникам, которые едут на Всемирный фестиваль молодежи в "Сириус" через Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале."Тысяча москвичей станут городскими волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи-2024. С 20 февраля на вокзалах и в аэропортах столицы они будут встречать и провожать российских добровольцев и иностранных участников, которые едут на фестиваль в "Сириус" через Москву", — написал Собянин.Мэр отметил, что в "Сириус" поедут 450 волонтеров из Москвы, они будут взаимодействовать со СМИ, помогать с логистикой, сопровождать национальные делегации и оказывать доврачебную медпомощь. Кроме того, на фестиваль в качестве участников поедут 700 ребят из столицы. По словам Собянина, в "Сириусе" откроется павильон "Москва - молодёжная столица России", где будут работать лекторий, VR-аттракцион "Полёт над Москвой", уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое. "РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, москва, сергей собянин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Общество, Москва, Сергей Собянин
Московские волонтеры помогут участникам фестиваля молодежи в "Сириусе"
Собянин: московские волонтеры помогут участникам фестиваля молодежи в "Сириусе"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Тысяча московских волонтеров будут помогать на вокзалах и в аэропортах столицы российским добровольцам и иностранным участникам, которые едут на Всемирный фестиваль молодежи в "Сириус" через Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Тысяча москвичей станут городскими волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи-2024. С 20 февраля на вокзалах и в аэропортах столицы они будут встречать и провожать российских добровольцев и иностранных участников, которые едут на фестиваль в "Сириус" через Москву", — написал Собянин.
Мэр отметил, что в "Сириус" поедут 450 волонтеров из Москвы, они будут взаимодействовать со СМИ, помогать с логистикой, сопровождать национальные делегации и оказывать доврачебную медпомощь. Кроме того, на фестиваль в качестве участников поедут 700 ребят из столицы.
По словам Собянина, в "Сириусе" откроется павильон "Москва - молодёжная столица России", где будут работать лекторий, VR-аттракцион "Полёт над Москвой", уличный кинотеатр, интерактивные настольные игры и многое другое.
"РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024"
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