https://ria.ru/20240218/evropa-1928076254.html

Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов

Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов - РИА Новости, 18.02.2024

Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов

Польша получает больше всех из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды - Германия, партнеры ФРГ в Европе всё время "протягивают руки" и за... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T14:22

2024-02-18T14:22

2024-02-18T14:22

германия

польша

россия

владимир путин

павел зарубин

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Польша получает больше всех из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды - Германия, партнеры ФРГ в Европе всё время "протягивают руки" и за оружием, и за деньгами, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Рассуждая о возможности поставок российского газа в Германию в свете проблем с транзитом, президент РФ в интервью Павлу Зарубину напомнил, что одна нитка "Северного потока-2", несмотря на теракт, работает. По словам российского лидера, немцам достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, здесь "вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать". "Хотя их партнеры - немецкие - должны бы руки протягивать. Они и протягивают всё время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды - это Германия", - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

германия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, польша, россия, владимир путин, павел зарубин, северный поток — 2, в мире