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Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов - РИА Новости, 18.02.2024
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14:22 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/evropa-1928076254.html
Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов
Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов - РИА Новости, 18.02.2024
Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов
Польша получает больше всех из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды - Германия, партнеры ФРГ в Европе всё время "протягивают руки" и за... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T14:22
2024-02-18T14:22
германия
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Польша получает больше всех из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды - Германия, партнеры ФРГ в Европе всё время "протягивают руки" и за оружием, и за деньгами, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Рассуждая о возможности поставок российского газа в Германию в свете проблем с транзитом, президент РФ в интервью Павлу Зарубину напомнил, что одна нитка "Северного потока-2", несмотря на теракт, работает. По словам российского лидера, немцам достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, здесь "вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать". "Хотя их партнеры - немецкие - должны бы руки протягивать. Они и протягивают всё время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды - это Германия", - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
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германия, польша, россия, владимир путин, павел зарубин, северный поток — 2, в мире
Германия, Польша, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Северный поток — 2, В мире
Путин назвал страну, которая больше других получает из европейских фондов

Путин: Польша получает больше всех из фондов ЕС, а Германия больше всех платит

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Путин отвечает на вопросы журналиста Зарубина
Президент РФ Путин отвечает на вопросы журналиста Зарубина
© POOL
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Президент РФ Путин отвечает на вопросы журналиста Зарубина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Польша получает больше всех из общеевропейских фондов, а главный плательщик в эти фонды - Германия, партнеры ФРГ в Европе всё время "протягивают руки" и за оружием, и за деньгами, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Рассуждая о возможности поставок российского газа в Германию в свете проблем с транзитом, президент РФ в интервью Павлу Зарубину напомнил, что одна нитка "Северного потока-2", несмотря на теракт, работает. По словам российского лидера, немцам достаточно открутить вентиль, и они "завтра начнут получать" газ, здесь "вообще никого не надо просить, клянчить, унижаться и руки протягивать".
"Хотя их партнеры - немецкие - должны бы руки протягивать. Они и протягивают всё время руки и за оружием, за деньгами. Как я уже говорил, всем хорошо известно, Польша получает, наверное, больше всех из общеевропейских фондов. А главный плательщик в эти фонды - это Германия", - заявил Путин в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
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