https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

Путин назвал самого надежного партнера в сотрудничестве по энергоресурсам

Путин назвал самого надежного партнера в сотрудничестве по энергоресурсам - РИА Новости, 18.02.2024

Путин назвал самого надежного партнера в сотрудничестве по энергоресурсам

Россия никому не отказывает в энергоресурсах, а самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция, рассказал президент Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:25

2024-02-18T12:25

2024-02-18T14:13

россия

экономика

владимир путин

турция

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Россия никому не отказывает в энергоресурсах, а самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция, рассказал президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил в Telegram-канале."Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самый надежный партнер оказались турки. Вот через "Турецкий поток" идет", — сказал глава государства.Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится. Но необратимые процессы начались уже в европейской экономике, отметил президент. Так, по его мнению, сегодняшняя политика властей Германии наносит колоссальный ущерб будущему немецкой экономики.Рассуждая о возможности поставок российского газа в Германию в свете проблем с транзитом, президент напомнил, что одна нитка идет через Украину, хотя вторую киевские власти закрыли, есть еще маршрут через Польшу, а также можно было бы начать поставки по сохранившейся ветке "Северного потока — 2". В последнем случае, подчеркнул российский лидер, все зависит только от правительства Германии — "немцам достаточно открутить вентиль".Но пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, а Россия обойдется и без них, добавил Путин."Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", — заключил он.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240216/evrosoyuz-1927715984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, турция