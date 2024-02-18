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В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой - РИА Новости, 18.02.2024
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09:41 18.02.2024
https://ria.ru/20240218/energetika-1928038248.html
В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой
В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой - РИА Новости, 18.02.2024
В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой
Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное непогодой, без энергоснабжения остаются свыше 83 тысяч человек в... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T09:41
2024-02-18T09:41
происшествия
волгоградская область
орловская область
луганская народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное непогодой, без энергоснабжения остаются свыше 83 тысяч человек в Орловской области и ЛНР, а также часть промышленных пользователей в Ростовской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ в Telegram-канале. "Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено", - отмечается в сообщении. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов. "На 9.00 (мск) отключёнными остаются потребители: Орловской области – 77 тысячи человек, ЛНР – 6,6 тысячи человек", - отмечается в сообщении. Также, по данным Минэнерго, восстановлено электроснабжение бытовых потребителей в Ростовской области. "Остаются 0,32 МВт промышленных пользователей", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20240216/moskva-1927776662.html
волгоградская область
орловская область
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происшествия, волгоградская область, орловская область, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Волгоградская область, Орловская область, Луганская Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

Минэнерго заявило о восстановлении энергоснабжения в Волгоградской области

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное непогодой, без энергоснабжения остаются свыше 83 тысяч человек в Орловской области и ЛНР, а также часть промышленных пользователей в Ростовской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ в Telegram-канале.
"Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено", - отмечается в сообщении.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов.
«
"На 9.00 (мск) отключёнными остаются потребители: Орловской области – 77 тысячи человек, ЛНР – 6,6 тысячи человек", - отмечается в сообщении.
Также, по данным Минэнерго, восстановлено электроснабжение бытовых потребителей в Ростовской области. "Остаются 0,32 МВт промышленных пользователей", - сообщило министерство.
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ПроисшествияВолгоградская областьОрловская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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