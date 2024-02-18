https://ria.ru/20240218/energetika-1928038248.html

В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой - РИА Новости, 18.02.2024

В Волгоградской области восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное непогодой, без энергоснабжения остаются свыше 83 тысяч человек в... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T09:41

2024-02-18T09:41

2024-02-18T09:41

происшествия

волгоградская область

орловская область

луганская народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Волгоградской области, нарушенное непогодой, без энергоснабжения остаются свыше 83 тысяч человек в Орловской области и ЛНР, а также часть промышленных пользователей в Ростовской области, говорится в сообщении Минэнерго РФ в Telegram-канале. "Электроснабжение потребителей Волгоградской области восстановлено", - отмечается в сообщении. Продолжаются аварийно-восстановительные работы в ряде других регионов. "На 9.00 (мск) отключёнными остаются потребители: Орловской области – 77 тысячи человек, ЛНР – 6,6 тысячи человек", - отмечается в сообщении. Также, по данным Минэнерго, восстановлено электроснабжение бытовых потребителей в Ростовской области. "Остаются 0,32 МВт промышленных пользователей", - сообщило министерство.

https://ria.ru/20240216/moskva-1927776662.html

волгоградская область

орловская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, орловская область, луганская народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)