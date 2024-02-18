https://ria.ru/20240218/ekovas-1928067643.html

ЭКОВАС заявило о готовности к взаимовыгодному партнерству с Россией

ЭКОВАС заявило о готовности к взаимовыгодному партнерству с Россией - РИА Новости, 18.02.2024

ЭКОВАС заявило о готовности к взаимовыгодному партнерству с Россией

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к взаимовыгодному партнерству с Россией, заявил РИА Новости председатель комиссии регионального... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T13:28

2024-02-18T13:28

2024-02-18T13:29

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АДДИС-АБЕБА, 18 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово к взаимовыгодному партнерству с Россией, заявил РИА Новости председатель комиссии регионального объединения Омар Турей. "Я думаю, что есть ряд областей, в которых ЭКОВАС сотрудничает со многими партнерами. И я уверен, что, когда мы сядем за стол с российскими друзьями, мы сможем определить области, которые принесут пользу всем нам… Мы ищем партнерство, которое поможет нам развиваться, которое объединит нас", - сказал Турей. В январе Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В сентябре 2023 года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны". В соответствии с ней посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех участников, в том числе использования ими военной силы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ранее комментируя выход из ЭКОВАС Буркина-Фасо, Мали и Нигера, заявила, что Россия внимательно следит за этой ситуацией. Она отметила, что в Москве рассчитывают, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога.

https://ria.ru/20240130/ekovas-1924398764.html

https://ria.ru/20240128/ekovas-1923994520.html

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в мире, россия, буркина-фасо, нигер, экономическое сообщество стран западной африки