https://ria.ru/20240218/ekonomika-1928062428.html

Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин

Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин - РИА Новости, 18.02.2024

Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин

Когда европейские страны покупали российский газ, Россия получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T12:54

2024-02-18T12:54

2024-02-18T12:58

экономика

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Когда европейские страны покупали российский газ, Россия получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее развиваются другие отрасли экономики, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, павел зарубин