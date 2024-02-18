https://ria.ru/20240218/ekonomika-1928062428.html
Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин
Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин - РИА Новости, 18.02.2024
Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин
Когда европейские страны покупали российский газ, Россия получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T12:54
2024-02-18T12:54
2024-02-18T12:58
экономика
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568385_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_38c881f495f63d840ef05d2fe6f5a757.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Когда европейские страны покупали российский газ, Россия получала больше денег, но чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше, потому что активнее развиваются другие отрасли экономики, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. "Конечно, когда мы продавали, больше получали денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растет гораздо большими темпами, чем раньше. Это же всегда так, когда просто деньги получать, тогда зависимость возникает, когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. Они у нас заработали", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568385_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_1a360b95f3c4e25393007132927aeb99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Чем меньше Россия зависит от энергетики, тем лучше, считает Путин
Путин: чем меньше РФ зависит от энергетики, тем лучше развиваются другие отрасли