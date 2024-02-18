https://ria.ru/20240218/dtp-1928100037.html
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:21
2024-02-18T17:21
2024-02-18T18:02
происшествия
ярославская область
угличский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928102951_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_667a711270af64e90ea1f63d936186a7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. По данным ведомства, около 12.35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel. "По предварительной информации: в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault, женщина 1984 года рождения, и пассажиры: мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Opel, мужчина 1994 года рождения, и двое пассажиров: молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Угличская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и уборки дорог", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
ярославская область
угличский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928102951_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a479451b085df86238d2f940270442dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, угличский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ярославская область, Угличский район, ГИБДД МВД РФ
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
Под Ярославлем в ДТП пострадали восемь человек, из них четыре несовершеннолетних
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости.
Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону
.
По данным ведомства, около 12.35 у деревни Фалюково Угличского района
произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel.
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах
"По предварительной информации: в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault, женщина 1984 года рождения, и пассажиры: мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Opel, мужчина 1994 года рождения, и двое пассажиров: молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
Сотрудники ГИБДД
устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Угличская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и уборки дорог", - информирует надзорное ведомство.
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России