https://ria.ru/20240218/dtp-1928100037.html

В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек

В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024

В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек

Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T17:21

2024-02-18T17:21

2024-02-18T18:02

происшествия

ярославская область

угличский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. По данным ведомства, около 12.35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel. "По предварительной информации: в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault, женщина 1984 года рождения, и пассажиры: мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Opel, мужчина 1994 года рождения, и двое пассажиров: молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Угличская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и уборки дорог", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

ярославская область

угличский район

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происшествия, ярославская область, угличский район, гибдд мвд рф