Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 18.02.2024 (обновлено: 18:02 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/dtp-1928100037.html
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек - РИА Новости, 18.02.2024
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек
Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T17:21
2024-02-18T18:02
происшествия
ярославская область
угличский район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928102951_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_667a711270af64e90ea1f63d936186a7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону. По данным ведомства, около 12.35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel. "По предварительной информации: в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault, женщина 1984 года рождения, и пассажиры: мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Opel, мужчина 1994 года рождения, и двое пассажиров: молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Угличская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и уборки дорог", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
ярославская область
угличский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928102951_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a479451b085df86238d2f940270442dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, угличский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ярославская область, Угличский район, ГИБДД МВД РФ
В Ярославской области при столкновении двух машин пострадали восемь человек

Под Ярославлем в ДТП пострадали восемь человек, из них четыре несовершеннолетних

© Фото : Прокуратура Ярославской области/TelegramМесто ДТП на автомобильной дороге Ярославль-Углич в Ярославской области. 18 февраля 2024
Место ДТП на автомобильной дороге Ярославль-Углич в Ярославской области. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© Фото : Прокуратура Ярославской области/Telegram
Место ДТП на автомобильной дороге Ярославль-Углич в Ярославской области. 18 февраля 2024
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Восемь человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, около 12.35 у деревни Фалюково Угличского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault и Opel.
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах
12 февраля, 14:30
"По предварительной информации: в результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault, женщина 1984 года рождения, и пассажиры: мужчина 1979 года рождения, трое несовершеннолетних 2007, 2012, 2014 годов рождения. Также пострадали водитель автомобиля Opel, мужчина 1994 года рождения, и двое пассажиров: молодой человек 2002 года рождения и несовершеннолетняя 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
ДТП в Славянске-на-Кубани - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах
5 декабря 2023, 22:18
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Угличская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы содержания и уборки дорог", - информирует надзорное ведомство.
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Крупные ДТП на остановках общественного транспорта в России
24 августа 2023, 16:15
 
ПроисшествияЯрославская областьУгличский районГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала