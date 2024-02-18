https://ria.ru/20240218/depo-1928123793.html

В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо

В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо - РИА Новости, 18.02.2024

В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо

Составитель поездов скончался на железнодорожной станции в Махачкале, при проведении работ в депо он был зажат между вагонами, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T21:08

2024-02-18T21:08

2024-02-18T21:08

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 18 фев — РИА Новости. Составитель поездов скончался на железнодорожной станции в Махачкале, при проведении работ в депо он был зажат между вагонами, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. "Днем 18.02.2024 при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала, при проведении маневровых работ был зажат между вагонами составитель поездов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении. По факту происшествия следователи Махачкалинского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)