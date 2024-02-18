Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов
Американские военные заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов
© AP Photo / AnonymousСамолеты F-14 ВМС США в Красном море
© AP Photo / Anonymous
Самолеты F-14 ВМС США в Красном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.
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"Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет, одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в публикации.
В заявлении командования указано, что это первый случай, когда у правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" обнаружили беспилотное подводное судно.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.