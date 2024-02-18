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Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов - РИА Новости, 18.02.2024
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19:31 18.02.2024 (обновлено: 20:09 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/bespilotnik-1928113229.html
Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов
Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов - РИА Новости, 18.02.2024
Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов
Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X. РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T19:31
2024-02-18T20:09
в мире
красное море
сша
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X."Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет, одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в публикации.В заявлении командования указано, что это первый случай, когда у правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" обнаружили беспилотное подводное судно.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240217/ataka-1927923483.html
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные заявили, что нашли подводный беспилотник у хуситов

Американские военные заявили, что впервые нашли подводный беспилотник у хуситов

© AP Photo / AnonymousСамолеты F-14 ВМС США в Красном море
Самолеты F-14 ВМС США в Красном море - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Anonymous
Самолеты F-14 ВМС США в Красном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Американские военные впервые нашли подводный беспилотник у хуситов, сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.
«
"Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против трех мобильных противокорабельных крылатых ракет, одного беспилотного подводного судна и одного беспилотного надводного судна в районах Йемена, контролируемых хуситами", — говорится в публикации.
В заявлении командования указано, что это первый случай, когда у правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" обнаружили беспилотное подводное судно.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
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При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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