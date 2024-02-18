https://ria.ru/20240218/belgorod-1928048659.html

Белгородскую область за сутки атаковали 17 украинских беспилотников

Белгородскую область за сутки атаковали 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.02.2024

Белгородскую область за сутки атаковали 17 украинских беспилотников

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 17 дронами, также было выпущено более 20 снарядов из артиллерии, пострадал мирный житель,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T11:11

2024-02-18T11:11

2024-02-18T11:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 17 дронами, также было выпущено более 20 снарядов из артиллерии, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора за 17 февраля, обстрелу подверглись четыре приграничных района. Украинскими военными было выпущено 28 снарядов, а также были атаки с помощью 17 беспилотников. Число обстрелов в пятницу было максимальным в феврале, к субботе оно сократилось. Артиллерийские обстрелы уменьшились в три раза, но атаки беспилотников остаются на том же уровне. Если рассматривать статистику за неполные две недели, даже без учета воскресенья, то общее количество атак со стороны Украины на этой неделе выросло более чем вдвое. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено четыре минометных снаряда, также противник атаковал с помощью двух квадрокоптеров и пяти FPV-дронов. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА противника. Село Устинка атаковано одним дроном-камикадзе, село Наумовка - с помощью двух дронов-камикадзе", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском городском округе на окраине села Безымено зафиксировано два прилета. Один из снарядов разорвался перед трактором, пострадал водитель. Сейчас пострадавший находится в больнице. Окраину села Почаево атаковал украинский дрон-камикадзе, в результате взрыва поврежден трактор. В селе Пороз дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Козинка дрон-камикадзе сдетонировал в воздухе. По окраине села Сподарюшино выпущено два минометных снаряда. На окраине села Глотово установлено четыре прилета. Также в Глотово двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект, уточнил губернатор. "В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину поселка Задорожный - зафиксировано три прилета. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено. По окраине села Теребрено выпущено три минометных снаряда, по окраине села Вязовое - шесть минометных снарядов. В селе Староселье дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи… В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено четыре минометных снаряда", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240217/bespilotnik-1927928579.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия