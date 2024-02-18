https://ria.ru/20240218/avtmobil-1928081810.html

Россиянам рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемые машины

Россиянам рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемые машины - РИА Новости, 18.02.2024

Россиянам рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемые машины

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА Новости, обязана ли организация уплачивать транспортный налог в отношении неисправных транспортных средств,... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:03

2024-02-18T15:03

2024-02-18T15:03

авто

россия

госдума рф

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал РИА Новости, обязана ли организация уплачивать транспортный налог в отношении неисправных транспортных средств, которые давно не используются в хозяйственной деятельности. "Аварийное ржавое состояние или серьезная неисправность транспортного средства могут надолго лишить возможности им пользоваться. Важно помнить, что плательщиками транспортного налога признаются лица и организации, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. То есть обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования", - сказал Говырин, член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству. По его словам, автомобиль, который не функционирует или не используется по иным причинам, из-за этого не перестает быть объектом налогообложения для организации. Депутат отметил, что если за организацией числится транспортное средство, не снятое с учета в органах ГИБДД, то она обязана уплачивать за него транспортный налог. "В случае утилизации автомобиля в связи с его полным моральным и физическим износом никогда не предоставляйте в ГИБДД липовый акт об утилизации, всё должно быть официально. На утилизацию в 2024 году можно подать в связи с полным уничтожением транспортного средства", - подчеркнул Говырин. Утилизировать машину можно в обычном пункте приема металла, в котором выдают такую справку, либо в специальном пункте утилизации, уточнил он. "Прекращение регистрации в связи с утратой производится, если вы, например, утопили машину в водоеме и не нашли ее на дне (или просто решили не доставать); либо если просто решили разобрать и продать на запчасти, но не ездить на ней. В общем, в любом случае, лучше снимите с учета. Иначе если ваша организация коммерческая, то вы так и будете просто платить налоги, чтобы оставаться добросовестным налогоплательщиком, а если организация некоммерческая или с госучастием, то у органов финконтроля осуществление налоговых платежей за неиспользуемое имущество, скорее всего, вызовет претензии как неэффективное расходование средств", - дополнил Говырин.

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20240122/dolgi-1746146541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, госдума рф